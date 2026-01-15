Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ØÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë»ÒÇ¡Ù¢ªÆÍÁ³È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤¬40ËüºÆÀ¸¡ÖÎ§µ·¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆæ¤Î´Ö£÷¡×
Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£²¿ÅÙ¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢µÞ¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡©ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢40.2ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£¡ÖÌÄ¤¯»þÌÜ¤Ä¤Ö¤ë¤Î¤Û¤ó¤Þ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»þº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ØÁ´ÎÏ¤ÇÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë»ÒÇ¡Ù¢ªÆÍÁ³È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡ÄºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡Û
¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ªÊÖ»ö¤¹¤ë»ÒÇ
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤¤¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃãÇò¤Î»ÒÇ¡Ö¤Î¤¢¡×¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ãª¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤«¤éÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ¸µµ¤¤è¤¯¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÌÜ¤ò¤¤å¤Ã¤ÈºÙ¤á¤ëÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ãª¤Î¾å¤ò¤È¤³¤È¤³¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤â¡¢À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¡£
ÆÍÁ³¤ÎÄÀÌÛ
²¿ÅÙ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢Ëè²ó·ç¤«¤µ¤º¡Ö¤Ë¤ãー¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ§µ·¤µ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤È¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÍÍ»Ò¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆ¤ÓÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Â¤ò¤Ú¤í¤Ú¤í¤È¤Ê¤á¡¢ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤É¤¦¤ä¤é½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÊÖ»ö¤·¤¿¤»¤¤¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Æ¡ÄºÇ¹â¤Î¤ªÊÖ»ö¡ª
ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÇÛ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï°ìºÝÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤Ë¤ãーーー¡ª¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Î¤ªÊÖ»ö¡£
¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤éÊÖ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤ï¤ºËË¤ò´Ë¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ´ÎÏ¤Ç¤ªÊÖ»ö¤¹¤ë»Ñ¤ÏTikTok¤Ç3.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö²¿²ó¤â¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÆæ¤Î´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Î¤ªÊÖ»ö¥µ¥¤¥³ー¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤ë¸¤¤»Ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤¢¤Á¤ã¤óÂ¾¡¢1É¤¤Î¸¤¤È2É¤¤ÎÇ¤È¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÀª4É¤¤È¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤âÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤¤¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§º´¡¹ÌÚ¤¨¤ß¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£