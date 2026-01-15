¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É²¬ÌîÍÛ°ì¡¡4·å¼Ú¶â¤ÏÃ¯¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤ë¡©¤Ë¡ÖÃÏÊý¤Î¡Ä¡×¡¡¾×·â¤ÎÊÖºÑ¥ë¡¼¥ë¤â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×Æâ¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÇ¼¸À¹¬¤Î¤ä¤µ¤°¤ì¼ò¾ì¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¹¥¤ßÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥¯¥º·Ý¿Í¤Î²¬Ìî¡£¸½ºß¤Î¼Ú¶âÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢1200Ëü±ß¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¤¢¤ëÄøÅÙÅ¬Åö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶È¼Ô¤Ë¤Ï¼Ú¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Íø»Ò¤È¤«ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·×»»¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É1800Ëü±ß¡£600Áý¤¨¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÍ§¿Í¤Ç¤¹¡ªÃÏÊý¤Î¡×¤È¤µ¤é¤Ã¤È²óÅú¡£¡ÖÃÏÊý¤ÎÍ§¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍø³²´Ø·¸¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£»Å»ö¤È¤«°ì½ï¤À¤È¼Ú¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¸À¤Ã¤¿³Û¤òÊÖ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÊÖºÑ»þ¤ÎÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ê¼Ú¶â³Û¤ò¡Ë¼«Ê¬¤Ç·×»»¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤Ä¤±¤Æ¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤È¤º¤ì¤¿»þ¤ËÀäÂÐ¤ËÙæ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éºÄ¸¢¼ÔÍÍ¤ÎÊý¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢10Ëü±ß¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡Ö¸þ¤³¤¦¤¬20¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é20ÊÖ¤¹¡×¤ÈÎã¤òµó¤²¡Ö¤¿¤À20¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤Ë¤Ï¼Ú¤ê¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£