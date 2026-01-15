Âç¸¶Í¥Çµ¡¢¿§ÇòÈþµÓ¤¬ÇÁ¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê»äÉþSHOT¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤ÅÙ1000¡ó¡×
1·î14Æü¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍî¤ÁÍÕ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ëÌµ¼Ùµ¤SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
Âç¸¶¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»äÉþ¡×¡ÖÍî¤ÁÍÕ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¡¢»³º¬¤µ¤ó¤È¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»£±Æ¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿§Çò¤ÎÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢Íî¤ÁÍÕ¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤¿ÃÏÌÌ¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤ÅÙ1000¡ó¡×¡Ö¤É¤Î¤ª¼Ì¿¿¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¸¶¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËDream5¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ö¤è¤¦¤«¤¤ÂÎÁàÂè°ì¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§Âç¸¶Í¥Çµ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê