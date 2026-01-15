TUY

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢£ÂæÉ÷1¹æ(¥Î¥±ー¥ó)

¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë

2026Ç¯1·î15Æü18»þ40Ê¬È¯É½¡¡µ¤¾ÝÄ£

15Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ10ÅÙ20Ê¬ (10.3ÅÙ)
Åì·Ð128ÅÙ50Ê¬ (128.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ËÌÂ¦ 330 km (180 NM)
ÆîÂ¦ 220 km (120 NM)

16Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ11ÅÙ55Ê¬ (11.9ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ25Ê¬ (127.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)

17Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ13ÅÙ25Ê¬ (13.4ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ35Ê¬ (125.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    155 km (85 NM)

18Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ14ÅÙ25Ê¬ (14.4ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ20Ê¬ (125.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    260 km (140 NM)

19Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ15ÅÙ00Ê¬ (15.0ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ20Ê¬ (126.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÅìËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    370 km (200 NM)

20Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ14ÅÙ50Ê¬ (14.8ÅÙ)
Åì·Ð126ÅÙ55Ê¬ (126.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    460 km (250 NM)

¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏÊý¤´¤È¤Ë¡Ê²èÁü¡Ë

²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê

²èÁü¤¢¤ê¤Îµ­»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2403971?display=1