¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïº´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÈÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ö¥¬¥Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á£²£·³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£²¿Í¡ª£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¸á¸å£·»þ¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤È½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦¸å³Ú±àÈÓÅ¹¤Ç£±¿Í£²Ëü±ß¤ÎÀßÄê¤Ç¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃËÀ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥È¥é¤ÎÊ¤ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ½é»²Àï¡£¡Ö±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂçË»¤·¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¿Íµ¤¼Ô¡¡¤¤¤¤³Ê¹¥¤·¤¤¡¡¹¢¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤à¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆìÄ·¤Ó¤òÄ·¤Ö¤È¤¤¤¦±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ëÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤«¤é¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬·Ý¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤½é¤á¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤Ï½ñÆ»£¶ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡ÖÁ´°÷Í§Ã£¡×¤È½ñ¤¡¢¸«»ö¤Ê½ñ¤½é¤á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¡×¤È¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¡Ê£Ó£é£ø£Ô£Ï£Î£Å£Ó¤Î¡Ë¥¸¥§¥·¡¼¤ä¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¤ÌÌ¤ò³°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïº´Ìî¤À¤Ã¤¿¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö£±¤«·îÁ°¤¯¤é¤¤¡×¤Èº´Ìî¡£¡Ö°ÊÁ°¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê£Î£Å£×£Ó¤Î¡ËÁýÅÄ¡Êµ®µ×¡Ë¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤¤Íí¤ß¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ï¤ó¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤·¤Æ½Ð±é¡£¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¾ÆüËÜ½Ð¿È¡×¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¾ÌÌ¤òÉÕ¤±¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅþÃå¤·¤¿½÷À¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥â¥Ò¥«¥óÆ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬¸¤¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆñÂê¡É¤Î³¨¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¾ÌÌ¤ò³°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÁÒ²Ê¡£´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¬¥Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¤À¤±ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Õ¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÁ°¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÁÒ²Ê¡£¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊó¹ð¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤Õ¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¬¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö£±¿ÍÌÜ¤Ï¸×¤Î¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª£²¿ÍÌÜ¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿Êâ¤Êý¤Î²¾ÌÌÈþ½÷¤Ç¡ÉÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡É¹¥¤¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Í½ÁÛ¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ï¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÍÃÊ¤ò¸«¤º¤ËÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¹ç·×¶â³Û¤ò¡ÖÈÖÁÈ¤¬ÀßÄê¤·¤¿¶â³Û¡×¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶áÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡£ºòÇ¯£±£²·î£²£µÆüÊüÁ÷¤Î£´»þ´Ö£Ó£Ð¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×ÌðÉô¹ÀÇ·¤Î£³¿Í¤Î¥¯¥Ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£