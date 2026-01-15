¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢Á°È¾Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö47¡×¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¡ª¡¡ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥×»þÂå¤òÎ¿²ï
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎÌÁ¼ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°È¾Àï¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£41Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢71Ê¬¤ËÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë83Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢3¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢17»î¹ç¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç15¾¡2Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö47¡×¤ò³ÍÆÀ¡£¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤¬Åö»þÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿2013¡Ý14¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤Ö¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢13¡Ý14¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·»þÅÀ¤Ç¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ø¡Ü36¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ø¡Ü53¡Ù¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¿ô¤Ï¡Ø66¡Ù¤È¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤ª¤±¤ë1¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¡Ø101¡Ù¤Î¹¹¿·¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Ï¥±¥ë¥óÀï¸å¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÇµÏ¿Ã£À®¤ò½Ë¤¦¤Î¤Ï»ä¤Î¿®Ç°¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ê¤»¤Ê¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ç¤âÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£·¯¤¿¤Á¤ÏÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç2°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö11¡×¤òÎ¥¤·ÆÈÁöÃæ¡£DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
