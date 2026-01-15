¥ì¥¢¥ë¤Î¡È¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡É¡¢¸¶°ø¤Ï¡Ö¥«¥ë¥í¤È¥¢¥í¥ó¥½¤Ï²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤ÈVIP¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¿ÍÊª¤À¤±¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡È¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡É¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤â´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¡¢ÐþËý¤«¤Ä²£Ë½¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡£¤¢¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÃº¹Û¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¡É¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤ÈMF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¸ùÏ«¼Ô¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Á¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤ò´ú¼ê¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢¿·»þÂå¤Ø¤Î²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¤¹¤ë¤È½øÈ×Àï¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Âè10Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸òÂå¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬Æ±»Ø´ø´±¤È¤Î°®¼ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤ò¶¤Ë¡¢À®ÀÓ¤Ï²¼¹ßÀþ¡£¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤â¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤ÏÀè¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤ÎÍ×µá¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ô¥ó¥È¥¥¥¹»á¤ò¥á¥Ç¥£¥«¥ëÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ë¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë11Æü¤Ë²òÇ¤¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±»Ø´ø´±¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡¢½é¿Ø¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤¬¡¢¥»¥°¥ó¥À¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¡Ë¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ë¡¢2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£2¡Ý3¤ÇÂç¶âÀ±¤òµö¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿72»þ´Ö¤Ç2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¡ØEl Larguero¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Þ¥Ì¡¦¥«¥ì¡¼¥Ë¥ç»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ°¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤À¡£´ÆÆÄ¸òÂå¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿Æü¤À¤¾¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤¿¾¡Éé¤ÏÀ¸¤¤ë¤«¡¢»à¤Ì¤«¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢Ç®°Õ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤Í¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÌµµ¤ÎÏ¤µ¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î°ìÆü¤À¤è¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢1¥«·îÁ°¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î»î¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºòÇ¯¤Î¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥«¥Ã¥É¡¢¤½¤·¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç»´»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð·ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç2ÅÙ¤â´ÆÆÄ¸òÂå¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹çÆâÍÆ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Î¥í¡¦¥é¥Þ»á¤â¡ØEl Partidazo de COPE¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÏÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤âÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢VIP¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤±¤À¡×¤È¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥í¥ó¥È¡Ê¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¡Ë¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡È½ÉáÞ¡É¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¼¡Àï¤Ï17Æü¤Î¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç¡¢¿·ÂÎÀ©¸å½é¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÈÔ²ó¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¡¢ÐþËý¤«¤Ä²£Ë½¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡£¤¢¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÃº¹Û¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¡É¤À¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤Ë¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤ÈMF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¸ùÏ«¼Ô¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Á¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤ò´ú¼ê¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢¿·»þÂå¤Ø¤Î²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¤¹¤ë¤È½øÈ×Àï¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Âè10Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸òÂå¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬Æ±»Ø´ø´±¤È¤Î°®¼ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤ò¶¤Ë¡¢À®ÀÓ¤Ï²¼¹ßÀþ¡£¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½»á¤â¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±»Ø´ø´±¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Ï14Æü¡¢½é¿Ø¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥ÆÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤¬¡¢¥»¥°¥ó¥À¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¡Ë¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ë¡¢2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£2¡Ý3¤ÇÂç¶âÀ±¤òµö¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿72»þ´Ö¤Ç2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¡ØEl Larguero¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Þ¥Ì¡¦¥«¥ì¡¼¥Ë¥ç»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ°¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤À¡£´ÆÆÄ¸òÂå¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿Æü¤À¤¾¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·ü¤±¤¿¾¡Éé¤ÏÀ¸¤¤ë¤«¡¢»à¤Ì¤«¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢²¿¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢Ç®°Õ¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤Í¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÌµµ¤ÎÏ¤µ¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î°ìÆü¤À¤è¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢1¥«·îÁ°¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î»î¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºòÇ¯¤Î¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥«¥Ã¥É¡¢¤½¤·¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂç»´»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð·ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç2ÅÙ¤â´ÆÆÄ¸òÂå¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹çÆâÍÆ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Î¥í¡¦¥é¥Þ»á¤â¡ØEl Partidazo de COPE¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÏÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤âÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡Ä»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡¢VIP¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤±¤À¡×¤È¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥í¥ó¥È¡Ê¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¡Ë¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡È½ÉáÞ¡É¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¼¡Àï¤Ï17Æü¤Î¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç¡¢¿·ÂÎÀ©¸å½é¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤ÇÈÔ²ó¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£