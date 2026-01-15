¡È¼ê¤´¤í¤Ë½»¤á¤ë¡É¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¡¡ÅìµþÅÔ¤¬¿·¤¿¤Ë1200¸Í¤ò¶¡µë¤Ø¡¡ÅÔ¤Î½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤ÎÊª·ï¤ò³èÍÑ¡¡Áê¾ì¤Î2³ä°Â¤Ç»Ò°é¤Æ¤ËÅ¬¤·¤¿´Ö¼è¤ê
ÅìµþÅÔ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¿·¤¿¤Ë1200¸Í¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¡×¤ò¶¡µë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç½»¤á¤ë½»Âð¡×¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÌ±´Ö´ë¶È¤È¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¡¢Áê¾ì¤Î8³ä¤Û¤É¤Î²ÈÄÂ¤Î½»Âð¤ª¤è¤½300¸Í¤ò»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÅÔ±Ä½»Âð¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·¤¿¤Ë1200¸Í¤Î¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ö¥ë½»Âð¤ò¶¡µë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ä¿·º§¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é6Ç¯´Ö¤ÇËèÇ¯200¸Í¤º¤Ä¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ1200¸Í¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£Áê¾ì¤Î8³ä¤Û¤É¤Î²ÈÄÂ¤Ç¡¢ºÇÂç12Ç¯´Ö¤Þ¤ÇÆþµï¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤¬»ý¤Ä´ûÂ¸¤Î½»Âð¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤ä´Ö¼è¤ê¤Ê¤É¤¬»Ò°é¤Æ¤ËÅ¬¤·¤¿Êª·ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£