²¬»³¡¢2018Ç¯¤ÎÌµ´ü¸ÂÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤ò²ò½ü¡ÄÅö³º¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÈ¿¾Ê¤È¹¹À¸¤ò³ÎÇ§
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï15Æü¡¢Ìµ´ü¸Â¤ÎÆþ¾ì¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼1Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±½èÊ¬¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³ºÅö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢2018Ç¯8·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÂÐ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢»î¹ç±¿±Ä¤òÁË³²¤¹¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÌµ´ü¸Â¤ÎÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¡ÖÆ±Á¼ÃÖ¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö³º¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÄê´üÅª¤ÊÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ¿Í¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¹¹À¸¤Î»ÑÀª¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸Ç¤¯ÌóÂ«¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡¢¾åµ½èÊ¬¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤¬¡Ø°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡¢¡Ø³Ú¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç»î¹ç¤ò¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ºÅö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢2018Ç¯8·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè29Àá¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÂÐ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢»î¹ç±¿±Ä¤òÁË³²¤¹¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÌµ´ü¸Â¤ÎÆþ¾ì¶Ø»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¡ÖÆ±Á¼ÃÖ¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö³º¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÄê´üÅª¤ÊÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ¿Í¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¹¹À¸¤Î»ÑÀª¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸Ç¤¯ÌóÂ«¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤Ç¡¢¾åµ½èÊ¬¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤¬¡Ø°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡¢¡Ø³Ú¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç»î¹ç¤ò¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£