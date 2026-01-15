Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢¶â¤òÍ×µá¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅ¹°÷¤¬Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ó¤À¤±¤òÃ¥¤¤¡¢Æ¨ÁöÃæ¤Ç¤¹¡£

¢£¡ÈÊñÃú¡É¼¨¤·¶â¤òÍ×µá

µ¬À©Àþ¤¬¤Ï¤é¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤¬¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ì¥¸¤ËÍè¤Æ¡¢ÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò60Âå¤Î½÷À­Å¹°÷¤Ë¼¨¤·¤Æ¡¢¶â¤òÍ×µá¡£¤·¤«¤·¡¢½÷À­Å¹°÷¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ëÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤á·ÙÊó²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÃË¤Ï¥Ñ¥ó¤À¤±¤òÃ¥¤¤¡¢ÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£Æ¨¤²¤¿ÃË¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù

»ö·ïÅö»þ¡¢Å¹Æâ¤ËµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢½÷À­Å¹°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¤Ç¡¢¹õ¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤­¡¢Çò¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ³¥¿§¤ÎÌîµåË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£