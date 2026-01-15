ÅìµþNB¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥°¥Ê¤È·ãÆÍ¡Ä¥¢¥¸¥¢½÷»ÒCL¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê
¡¡AFC½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡ÊÅìµþNB¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥°¥Ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþNB¤ÏÂè2²óÂç²ñ¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½é½Ð¾ì¡£ºòÇ¯11·î9Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢2¾¡1Ê¬¤±¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃêÁª²ñ¤Î·ë²Ì¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥°¥Ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸À®ÀÓ¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á·Á¼°¤Ç¡¢»î¹ç³«ºÅÆü¤Ï3·î28Æü¤â¤·¤¯¤Ï29Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½à·è¾¡¤ª¤è¤Ó·è¾¡Àï¤Ï5·î20Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½à·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ëÊý¼°¤Ë¤è¤ë½¸Ãæ³«ºÅ¡Ê¢¨³«ºÅÃÏÌ¤È¯É½¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Êº¸Â¦¤¬¥Û¡¼¥à³«ºÅ¡Ë
¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£FC¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ëvs PFC¥Ê¥µ¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë
¡¦Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡ÊÆüËÜ¡Ëvs ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥é¥°¡¼¥Ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
¡¦¥Í¥´¥Ò¥ã¥ó½÷»ÒFC¡ÊÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ëvs ¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë
¡¦Éð´Á¹¾Âç¡ÊÃæ¹ñ¡Ëvs ¿å¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
