¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡¢¼òÀÇ°ìËÜ²½¤ò¸«¿ø¤¨¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤ò¥Ó¡¼¥ëÀ½Ë¡¤Ø - 2026Ç¯»ö¶ÈÊý¿Ë¤òÈ¯É½
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï1·î15Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ »ö¶ÈÊý¿ËÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡×¤ò³«ºÅ¡£¼òÀÇ°ìËÜ²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°éÀ®¤äµ»½Ñ³«È¯¡¢³¤³°¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ê¤É¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¤ÎÊý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É°éÀ®¡×¤ò¼´¤Ë¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡û2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢2026Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß - ¼òÀÇ°ìËÜ²½¤ò¡ÈÊÑ²½¤Îµ¯ÅÀ¡É¤Ë
ËÁÆ¬¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎËÙ¸ý±Ñ¼ù»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ(Â®ÊóÃÍ)¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡¢È¯Çä¤·¤¿³Æ¾¦ÉÊ¤¬Ç¯½éÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ê¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¤±¤ó°ú¡£¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ëÎà·×¤Ï¡Þ0%¡¢RTD·×¤Ï¡Ü1%¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ·×¤Ï¡Ü10%¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¡×¥Ö¥é¥ó¥É·×¤Ï3,060Ëü¥±¡¼¥¹(Á°Ç¯º¹¡Ü4%)¤È¥×¥é¥¹¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎËÙ¸ý±Ñ¼ù»á
¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖºñ¤ê Åü¼Á¥¼¥í¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¶¯²½¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±Å¸³«¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È°û¤à¾ìÌÌ¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¤ä¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Ê¤É°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢2026Ç¯¤Ï¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Á°Äó¤È¤·¤ÆËÙ¸ý»á¤Ï¡¢±ß°Â¤äÊª²Á¾å¾º¡¢AI¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢À¸³è¼Ô¤Î¾ÃÈñ¤¬¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÎÀ¸³è¤ä¿´Íý¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¼òÀÇ°ìËÜ²½¤Ï»Ô¾ì¤ÎÁªÂò´ð½à¤òÆ°¤«¤¹Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÊÑ²½¤òµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢ÃæÄ¹´ü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾¦ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬·Ç¤²¤ë»Ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¼ò¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡×¤ò²þ¤á¤ÆÄó¼¨¡£¤ª¼ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÀïÎ¬¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¿Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É°éÀ®¡×¡Ö¤ª¼ò¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎ¾ÌÌ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö³¤³°»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ë¼ý±×ÎÏ¤Î³ÈÂç¡×¤Î3¤Ä¤¬Ãì¡£¥Ö¥é¥ó¥É°éÀ®¤Ç¤Ï¡¢¼òÀÇ°ìËÜ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ëÎà¤ÎÌ¥ÎÏ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢RTD¡¦¥Î¥ó¥¢¥ëÎÎ°è¤Ç¤â²ÁÃÍÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¡Öµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¼ò·¼È¯¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î²ÁÃÍ³ÈÂç¡¢·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°û¤ßÊý¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËËÙ¸ý»á¤Ï¡¢2026Ç¯¤â½ÅÅÀ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼´¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡û¡È¤ªµÒÍÍµ¯ÅÀ¡É¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òËá¤¯
Â³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Îº£Â¼·Ã»°»á¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£º£Â¼»á¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤¬Ì£¤ï¤¤¡¦µ¡Ç½¡¦²Á³Ê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¼´¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É°éÀ®¡×¤ò°ìÁØ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Îº£Â¼·Ã»°»á
2026Ç¯¤Î½ÅÅÀ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ëÎà¤ÎÌ¥ÎÏ²½¤ÈRTD¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î³èÀ²½¤À¡£¥Ó¡¼¥ëÎà¤Ç¤Ï¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Ì£³Ð¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¿Ê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤ò³ÈÂç¡£ÃæÌ£¤Ï¡È¤¹¤Ã¤¤ê¡¦¤¤ì¤¤¤Ê°û¤ß¸ý¡É¤ò¶¯²½¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ä¡ÖÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ëÀß·×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
À²¤ìÉ÷
¡Ö¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ëÎà¥é¥¤¥È¡¦¥Î¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹â¤¤¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¥ê¥Ã¥Á&¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤²¤ë¡£¡Ö¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ëJAPAN¡×¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â·ÑÂ³¤·¡¢2025¡Á2026Ç¯¤Î´óÉÕ¶â³Û¤Ï4,700Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£
¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë
¡ÖËÜóÊÎÛ¡×¤Ï¡¢2018Ç¯È¯Çä°ÊÍè¡È¤¦¤Þ¤µ¡É¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤È¤·¡¢2026Ç¯¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¥Ó¡¼¥ëÀ½Ë¡²½¤Ë¤è¤ë¤¦¤Þ¤µ¤Î¸þ¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜóÊÎÛ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥³¥¯¤È°û¤ß¤´¤¿¤¨¡×¤òËá¤¡¢¡È¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¡É¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ËÜóÊÎÛ
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Â¼»á¤Ï¡È°û¤à¾ìÌÌ¡É¤ÎÀß·×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î±þ±ç¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¾ÝÄ§Îã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¡×ÂÎ¸³¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ëº£Â¼»á¤Ï¡¢¡Ö¼òÀÇ°ìËÜ²½¤Ç´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤é¤·¤¯»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤ªµÒÍÍµ¯ÅÀ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É°éÀ®¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤²¡¢RTD¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¤â´Þ¤á¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤Ç¡È°û¤à¤è¤í¤³¤Ó¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¡¢²ñ¸«¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
