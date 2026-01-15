TBS¿·¥É¥é¥Þ½Ð±é¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°È¯À¸¡©¡ÖDREAM STAGE¡×Á´ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤¬15Æü¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡©
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½çÈÖ¤Ë°§»¢¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËËö¤Ã»Ò¤Î¥É¥Ò¥ç¥¯¤¬°§»¢¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢MC¤¬¥È¡¼¥¯¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ëÃæ¡¢µã¤¿¿»÷¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡Ö´Ú¹ñ½Ð¿È¡¢17ºÐ¡¢NAZE¤ÎËö¤Ã»Ò¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë°§»¢¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÍâÆü¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤ÁNAZE¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü16ÆüÌë10»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥æ¥¦¥ä¤Ï¡Ö²»³Ú¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÇ®¤¤å«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K-POPÈÇ¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó±é¤¸¤ë ¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á±é¤¸¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NAZE¤¬¡¢ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨Âç¤¤ÊÌ´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥æ¥ó¥®¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¼å¾®»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á7¿Í¤ÇNAZE¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Î¡ÖBABYBOO¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ·àÃæ²Î¤Î¡ÖWanderlust¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤ÏK-POP¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×NAZE¡Ê¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
