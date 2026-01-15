ÃæÅçÐÒ¹á¡ÖÁ´Â®ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë´¶¤¸¤Ë»ä¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Í§¾ð¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÆñÌ±ÌäÂê¤ò¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡Ù
¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÈÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¡É¤òºî¤ë
2023Ç¯6·î¡¢ÉÔË¡»ÄÎ±¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤é¤òÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¤Ç¤âÁ÷´Ô²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡ÖÆþ´ÉË¡²þÀµ°Æ¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢Æþ´ÉÀ©ÅÙ¤Î¸·È³²½¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢±Ç²è¤òÀì¹¶¤¹¤ëÅìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬½¤Î»À©ºî¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬±Ç²è¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡Ù¡£±Ç²è³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»³ËÜÊ¸»Ò¡ÊÃæÅçÐÒ¹á¡Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¡¦¥â¥Ï¥á¥ÉÌ´¡ÊLEIYA¡Ë¤È±Ç²èÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇË¬¤ì¤¿Î¹Àè¤ÇÌ´¤¬¡ÈºßÎ±»ñ³Ê¡É¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æþ´É»ÜÀß¤Ø¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢²¾ÊüÌÈ¼Ô¤äÆþ´É¤ÎÈï¼ýÍÆ¼Ô¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ê¤ÉÃúÇ«¤Ë¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¼ÂÂÖ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀËÜºî¡£¼Ò²ñÌäÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Í§¾ð¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆñÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¡É¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸»ÒÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤â¡¢ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Þ¤ÇÆñÌ±ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡¢¤Û¤ÜÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºäËÜ·ûæÆ´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÆñÌ±ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Øµíµ×¡Ù¤È¤¤¤¦Æþ´É»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÈá»´¤Ê¾õ¶·¤¬ÆüËÜ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡¢¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤ªÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÌµÃÎ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£´ÆÆÄ¤«¤é¤âÄ¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤â°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿È¶á¤ÊÏÃÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤ÏÆñÌ±ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¤È¡¢Ê¸»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡É¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ê¸»Ò¤¬¾¯¤·¤º¤Ä³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸½¼Â¤òÃÎ¤ëÂè°ìÊâ¡×¤È¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤â¡¢±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¸»Ò¤ÈÆ±¤¸ÊâÉý¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¸»Ò¤ÏÆþ´ÉË¡²þÀµË¡°Æ¤òÃÎ¤é¤º¡¢ÆÍÁ³¿ÆÍ§¤¬Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡É¤Èº®Íð¤ÎÃæ¤ÇÆñÌ±ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸»Ò¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ×¤ß¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢±Ç²èº×¤ÇÉñÂæ°§»¢¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°Õ¸«¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄ´¤Ù¤¿¤êÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À
ºäËÜ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÆóÅÙÌÜ¤ÎÃæÅç¤µ¤ó¡£´ÆÆÄ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ìÌÌÀßÄê¤È¿ÍÊªÁü¤À¤±¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ëÂ¨¶½±é½Ð¡Ê¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥ê¥Ö¤ËÇ¤¤»¤¿±é½ÐÊýË¡¤ò¤È¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±é½Ð¤Î»ÅÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¸»Ò¤ÈÌ´¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¨¶½±é½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ü¡¼¥È¤ä³¤ÊÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Û¤Ü¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤òÁ´Éô¸À¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥«¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¡¢¼«Í³¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ª¤â¤·¤í¤µ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¸å¼Ô¤¬¾¡¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¸»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡ÖÌ´¤È¤Î´Ø·¸À¤òºî¤ê¹þ¤à¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæÅç¤µ¤ó¡£Ê¸»Ò¤ÈÌ´¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤Êª¸ì¤À¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´Ø·¸¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤ËLEIYA¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2¡¢3²óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢LEIYA¤µ¤ó¤¬¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡È¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤Æ¡£¤Ï¤¸¤á¤«¤éÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÊÑ´é¤·¤¿¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤ò¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´Ø·¸¤¬ºî¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ìò¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³
ÃæÅç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤Ï½é¼ç±é¡£Ê¸»Ò¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¼«¿È¤È¡Ö¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊ¸»Ò¤ÏÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æþ´ÉË¡²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤êËèÆüÌ´¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¿®¤¸¤Æ¾ðÇ®Åª¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¡£¶¥µ»¤ò¼¤á¡¢Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡ÖÅìµþ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¤¹¤°¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÆÍÁ³¡ØÅìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤â¾Íè¤â¡¢²¿¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿Æ¤«¤é¤·¤¿¤é¶ÃØ³¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÀ¸¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤òÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åµþ¤ò·è¤á¤Æ1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç°¦ÃÎ¸©¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸»Ò¤â¡¢Ì´¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆ°¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤â1¥ß¥ê¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Â®ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë´¶¤¸¤Ë»ä¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤â¤¬¤¯¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤µõ¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éËµ¤Ë¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÊ¸»Ò¤Ï¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¸å²ù¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¸½¼Â¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ê¸»Ò¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤¬¸½¼Â¤Ç¡¢²¿¤¬ÌÑÁÛ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àþ°ú¤¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¸»Ò¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¡£´¶¾ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµã¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤¤¿1¤«·î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¡¢¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤Èºî¤Ã¤¿ËÜºî¡£2Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·à¾ì¸ø³«¤¬ÉõÀÚ¤é¤ì¤ëº£¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤ò°·¤Ã¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤Ê±Ç²è¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡£Ê¸»Ò¤ÈÌ´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬¶¦À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Îº¤Æñ¤µ¤ÈÂçÀÚ¤µ¡¢Î¾ÌÌ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×ÃæÅçÐÒ¹á
¤Ê¤«¤·¤Þ¡¦¤æ¤¦¤«¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡£1999Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÂ¾¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤«¤·¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥·¥´¼ò¤ä¤Ò¤È¤ê¤´ÈÓ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡¢OfficialÉ¦ÃËdism ¡ÖSubtitle¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
information¡Ø¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡Ù
±Ç²è³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤»³ËÜÊ¸»Ò¡ÊÃæÅçÐÒ¹á¡Ë¤Ï¡¢²»³Ú¹¥¤¤Î¿ÆÍ§¡¦¥â¥Ï¥á¥ÉÌ´¡ÊLEIYA¡Ë¤È°ì½ï¤Ë±Ç²èÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤òË´¤¯¤·¤¿Ê¸»Ò¤ËÌ´¤¬¡Ö°ä³¥¤ò³¤¤Ë»µ¤³¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÎ¹¤ò·è¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ì´¤¬ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÆþ´É»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê´õË¾¤òµá¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡±ÇÁü¸¦µæ²Ê±Ç²èÀì¹¶18´ü¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºîºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢ºäËÜ·ûæÆ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£
´ÆÆÄ¡§ºäËÜ·ûæÆ¡¡½Ð±é¡§ÃæÅçÐÒ¹á¡¢LEIYA¡¢Ã°ÌîÉðÂ¢¤Û¤«
2026Ç¯1·î17Æü¤«¤é¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Ç¸ø³«
