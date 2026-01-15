B·¿´Î±ê¡¢µßºÑÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¡¡¡ÖºÆ¡¹È¯·¿¡×¹ñ¤È¹ç°Õ¡¢ÁÊ¾ÙÏÂ²ò
¡¡½¸ÃÄÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ÎÃí¼Í´ï»È¤¤²ó¤·¤¬¸¶°ø¤ÇB·¿´Î±ê¤òÈ¯¾É¤·¡¢ºÆÈ¯¤·¤¿´µ¼Ô¤é¤¬¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³¤¬15Æü¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤ÇÏÂ²ò¤·¤¿¡£È¯¾É¤ÈÄÃÀÅ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡ÖºÆ¡¹È¯·¿¡×¤ÎËýÀ´Î±ê´µ¼Ô¤ÎµßºÑÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Á´¹ñ¸¶¹ðÃÄ¤È¹ñ¤¬¿·¤¿¤Ë¹ç°Õ¡£³ÆÁÊ¾Ù¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡ÖºÆÈ¯·¿¡×¤ò´Þ¤à·¸ÁèÃæ¤ÎÌó160¿Í¤¬µßºÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËýÀ´Î±ê¤Ë´Ø¤·¡¢Çå½þÀÁµá¸¢¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡Ö½üÀÍ´ü´Ö¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¤Îµ¯»»ÅÀ¤¬ÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤¬¡¢ºÆÈ¯·¿´µ¼Ô¤Îµ¯»»ÅÀ¤òºÆÈ¯»þ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢µßºÑÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¡£¤¿¤À¡¢¹ñÂ¦¤ÏºÆ¡¹È¯·¿´µ¼Ô¤Îµ¯»»ÅÀ¤òºÆ¡¹È¯»þ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£