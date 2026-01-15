¥µ¥ó¥ê¥ª¡ß¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Ñ¥ó¥×¥¹¡É¤Ê¤ÉÁ´9·¿
¡¡¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê¡ÊDIANA¡Ë¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖSanrio characters ¡ß DIANA¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¤«¤ï¤¤¤¤ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖSanrio characters ¡ß DIANA¡×¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿Á´9·¿¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥·¥å¡¼¥º¡õ¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¥Ò¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×¤ä¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ß¥é¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤¬²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö¥ß¥é¡¼¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥é¥¹¥À¥¤¥¢¥Ê¡×¤Î¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤ä¡¢¥Ë¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¯¥à¥¦¡²¥À¥¤¥¢¥Ê¡×¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡×¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ by ¥À¥¤¥¢¥Ê¡×¤Î¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥½¡¼¥ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡×¤È¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ïÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±1·î14¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÍ½Ìó¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È ¿·½ÉÅ¹¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Àè¹ÔÍ½ÌóÆÃÅµ¡õÀè¹ÔÈÎÇäÆÃÅµ¤È¤·¤Æ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É¤·¤å¤¦º£¼£¥¿¥ª¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
