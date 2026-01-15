¡Ö¤¦¤ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¡×Æ©¤±¥í¥ó¥°¡©¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡©¥°¥é¥É¥ëÏÂÃÏ¤Ä¤«¤µ¤Îµæ¶Ë2Âò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÌåÀä¡ÖÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡×¤ÎÀ¼
¥·¥ç¡¼¥È¤«¥í¥ó¥°¤«
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÂÃÏ¤Ä¤«¤µ¤¬µæ¶Ë¤Î2Âò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇÉ¨¤ò½Ð¤·¤¿»Ñ¤È¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¹õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÄ¹¤¤¤Î¤ÈÃ»¤¤¤Î¤É¤Ã¤Á¤¬¤¹¤¡©¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡¡2Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¡×¡ÖÄ¹¤¤¤Î¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬Ã»¤¤¤Î¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÄ¹¤¤¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡£Ã»¤¤¤È¥¬¡¼¥ê¡¼¤À¤«¤éÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤Ã¤Á¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤À¤è¡¼¡×¤È´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¸ÍÏÇ¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
