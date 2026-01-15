¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¢¤¢¤¢¡×¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷à·ãÊÑáFRUITS ZIPPER¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Æ¡×¡Ö¥ì¥È¥í¥Á¥Ã¥¯¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¦´¶¤¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
¡¡7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤¬¿·¶Ê¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤Î¸á¸å3»þ59Ê¬¤Ë¡Ö19:00 coming soon¡×¤ÈÂê¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È²Î»ì¤È»×¤ï¤ì¤ëÊ¸¾Ï¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸á¸å7»þ¤Ë23Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï1»þ´ÖÂ¤é¤º¤Ç24ËüÉ½¼¨¤µ¤ì¡Ö¿·¶Ê¤À¤¢¡ª¡ª¡ª ÁÇÅ¨¤Ê¶ÊÌ¾¤Ëµã¤¯¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤ä¤Ð¤¤¤Æ¡×¡Ö¥ì¥È¥í¥Á¥Ã¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡ª ³Ú¤·¤ß¤ä¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÂêÌ¾¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥á¥¬¥Í¤«¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥¬¥ÍºÇ¹â¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤¦´¶¤¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
⠀⠀◥◣◢◤◥◣◢◤◥◣◢◤◥◣◢◤
¡¡2026/01/23(¶â)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡¡¡¡¡¡¡Ø·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡Ù
⠀⠀◢◤◥◣◢◤◥◣◢◤◥◣◢◤◥◣
Lyrics/Composer¡§ Sho Yamamoto
KAWAII LAB. PRODUCER¡§Misa Kimura
Choreography¡§KANNA
ÃçÀîÎÜ²Æ @luna_fz0703
ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë @noel_fz1229¡Ä pic.twitter.com/rHMRQuhMql
- FRUITS ZIPPER¡ÚOfficial¡Û (@FRUITS_ZIPPER) January 15, 2026