¡È²ò»¶¡É¤ÇÍ½»»°Æ¤ÏÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤»¤º¡©¡Öµë¿©Ìµ½þ²½¡×¡Ö·ÚÌýÀÇÇÑ»ß¡×¡ÄÊë¤é¤·¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×»Üºö¤Î¹ÔÊý¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¹â»ÔÁíÍý¤ÏÍè½µ23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ïº¤Æñ¤«¡©ÀÐÇËÀ¯¸¢¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÈæ³Ó¤¹¤ë
Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬¡È¿·ÅÞ·ëÀ®¡É¤Ç¹ç°Õ
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
1·î15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¡É¤¹¤ë¡£¡ÖÃæÆ»²þ³×ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¼´¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1¤Ä²ô¤¬¤Ç¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À¯³¦ºÆÊÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼ À±¹À¤µ¤ó:
2ÂçÀ¯ÎÏ¤ÎÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¯ºöÅª¤Ê¤â¤Î¤ÏÀººº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï´ÊÃ±¤Ë2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤Î¿Í¤¬¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆÈ¼«¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¡£
¤³¤Î2¤Ä¤¬¤É¤¦Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¯ºö¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È5¤Ä¤Î´ú°õ¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ¤ÏÀ¯ºö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢Áªµó¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ÇÅêÉ¼¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô ÃæÅçÅ¯Ê¿ µ¼Ô:
º£¤Î¤È¤³¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬´ú°õ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¤³¤ì¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¡×¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤Ïº¤Æñ¡©
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£
À¯ÉÜÍ½»»°Æ¤ÎÄó½Ð¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¢§1·î¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¡¢¢§½°µÄ±¡¤Ç¿³µÄ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¢§»²µÄ±¡¤Ç¿³µÄ¤ò¹Ô¤¤À®Î©¡£¤½¤ì¤ò¡È4·î¤Î¿·Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡Ä
¢§ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¾¤½¸¡¦Í½»»°ÆÄó½Ð
1·î24Æü
¢
¢§½°µÄ±¡
1·î31Æü¡§¿³µÄÆþ¤ê
3·î4Æü¡§²Ä·è
¢
¢§»²µÄ±¡
3·î5Æü¡§¿³µÄÆþ¤ê
3·î31Æü¡§²Ä·è¡¦À®Î©
¥®¥ê¥®¥êÇ¯ÅÙÆâ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´·Îã¤È¤·¤Æ¡¢½°µÄ±¡¡¦»²µÄ±¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿³µÄ¤ò¹Ô¤¦¤«¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÅçµ¼Ô:
Áê¾ì´¶¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÇÌó1¤«·îÄøÅÙ¡¢»²µÄ±¡¤Ç1¤«·î¼å¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡Ê2026Ç¯¡ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§1·î23Æü¡§¾¤½¸¢ª²ò»¶
¢
¢§1·î27Æü¡§¸ø¼¨
¢
¢§2·î8Æü¡§Åê³«É¼
¢
¤½¤ì¤«¤éÍ½»»°Æ¿³µÄ¤ËÆþ¤ë
º£²ó¡¢2·î8Æü¤¬½°µÄ±¡Áªµó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤¬2·î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤¬4·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤ß¡¢Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÀ®Î©¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Êµ¤¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë²ÄÇ½À¤â¡ÄÍ½»»À®Î©¤Þ¤Ç¤Ï¡È»ÃÄêÍ½»»¡É¤ÇÂÐ±þ
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ç¯ÅÙÆâ¤ÇÍ½»»¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¤Ä¤Ê¤®¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ÃÄêÍ½»»¡×¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃæÅçµ¼Ô:
¡Ö»ÃÄêÍ½»»¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤Î¿Í·ïÈñ¤äÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤À¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤ÏËÜÍè¤¢¤Þ¤êÅö¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê»ÃÄêÍ½»»¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ËÁÈ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Î¤°¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÞÍøÅÞÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¾å¤ÇÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
À±¹À¤µ¤ó:
¤â¤·2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÈ³Õ¤È¡¢¼êÂ³¤¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌó1¤«·î¤Û¤É¤Î»ÃÄêÍ½»»¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
»ÃÄêÍ½»»¤À¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ø¶¦»ö¶È¤Ê¤É¤Î·Êµ¤ÉâÍÈ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï·Êµ¤¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È²ò»¶¡É¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Î»Üºö¤«¤é¹Í¤¨¤ë
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤ÎÀ¯ºö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤«¡£º£Ç¯¼Â»ÜÍ½Äê¤Î»Üºö¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£Ç¯¼Â»ÜÍ½Äê¤Î»Üºö¡Û
¢§¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Îµë¿©Ìµ½þ²½
4·î¤«¤é¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê·î5200±ß»Ù±ç
¢§»äÎ©¹â¹»¤Î¡Ö½¢³Ø»Ù±ç¶â¡×½êÆÀÀ©¸ÂÅ±ÇÑ
4·î¤«¤é¡¢»Ùµë¾å¸Â45Ëü7000±ß
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÍ½»»¿³µÄ¤¬ÂÚ¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÅçµ¼Ô:
±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤ò¼èºà¤·¤Æ¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤¤Á¤ó¤ÈÊäÅ¶¤µ¤ì¤ë·Á¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÀÇ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡¢°Ê²¼¤Î»Üºö¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Úº£Ç¯¼Â»ÜÍ½Äê¤Î»Üºö¡Û
¢§¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²
160Ëü±ß¡Ê¸½ºß¡Ë¢ª178Ëü±ß¡Ê2026Ç¯¡Á¡Ë
¢§·ÚÌý¡Ö»ÃÄêÀÇÎ¨¡×ÇÑ»ß
17.1±ß/L
¢§¼Ö¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¡Ö´Ä¶ÀÇ½ÀÇ¡×ÇÑ»ß
Ç³ÈñÀÇ½Åù¤Ë±þ¤¸¤Æ0~3¡ó
ÃæÅçµ¼Ô:
¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀÇË¡¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÀÇË¡¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤òÄü¤á¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ÃÄêÍ½»»¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á»ÃÄêÍ½»»¤ÈÀÇË¡¤òÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¤â¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢3·îËö¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÇË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»¿À®¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºÇÄã¸Â¤ÎÉôÊ¬¤Ï½ÐÍè¤¦¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À±¹À¤µ¤ó:
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Í½»»¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÎòÂå¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤â¡ÖºÇÂç¤Î·Êµ¤ÂÐºö¤ÏÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâ¼¹¹Ô¤À¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ½»»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ç°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ç¯ÅÙÆâ¤ËÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·Êµ¤ÂÐºö¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
==========
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
ÃæÅçÅ¯Ê¿
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×
Í¿ÅÞ¥¥ã¥Ã¥×¡¦ËÉ±Ò¾Ê¤ä³°Ì³¾ÊÃ´Åö¤Ê¤ÉÎòÇ¤
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡Åç¸©½Ð¿È
À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯