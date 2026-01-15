ÅÞ¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á

¡¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬£±£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼­¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡Æ±ÅÞ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¡¢¶¶²¼Å°¸µÂçºå»ÔÄ¹»þÂå¤Ë£±²óÌÜ¤Î¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ò½ä¤ë½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡¢ÈÝ·è¡££²£°Ç¯¤Ë£²²óÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢ºÆ¤ÓÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡µÈÂ¼»á¤Ï£²£°£²£°Ç¯£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤ÏÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÅÔ¹½ÁÛ¤ò½ä¤ëÊÑÁ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÈÝ·è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡¢ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¡ÖÂçºå¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤È¡¢¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿´¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê­àÉû¼óÅÔË¡°Æ­á¤ò¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤Î¿®¤òÌä¤¦­à²ò»¶­á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¡£Âçºå¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¿Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£

¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÁªµó¤Î¤¢¤ëµ¡²ñ¤ËÃÎ»ö¤ò¼­¿¦¤·¤Æ¡¢¸øÌó¤Ç·Ç¤²¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡££±£¶Æü¤ËÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¼­¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤È¤È¤â¤Ë£³ÅÙÌÜ¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Î¿®¤òÌä¤¦­à½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó­á¤ËÄ©¤à¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£