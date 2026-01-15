Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ÖµÙ»ßÃæ¤Ê¤Î¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡×¡È¥Õ¥§¡¼¥º2¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Âç³¢Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¤µ¤»¡¢¸µÃ¶¤è¤ê¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ò³«Ëë¤·¤¿3¿Í¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Mrs. GREEN APPLE¤Ï2022Ç¯3⽉18⽇¤Î³èÆ°ºÆ³«¤«¤é2025Ç¯12⽉31⽇¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤È¾Î¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯1·î1Æü¡¢ÂÔË¾¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×³«Ëë¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¡ÖµÙ¤ß»þ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö
Æ£ß·¡§¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Ï3¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦µÙ¤ß»þ´Ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª ¤¸¤ã¤¢¡Ä¡Ä²¿¤«¤éÏÃ¤½¤¦¤«¡£
Âç¿¹¡§2¿Í¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡Ê¤·¤Ã¤È¤ê¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¼ã°æ¡§¤¤¤¤¤Î¡© ¡Ä¡Ä2025Ç¯12·î31Æü¡ª ¥Õ¥§¡¼¥º2´°·ë¡ª
Æ£ß·¡§´°·ë¡ª
Âç¿¹¡§´°·ë¤·¤¿¤Í¡ª ¹ÈÇò¤â¥ì¥³Âç¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ã°æ¡§Ìó3Ç¯¡Ä¡ÄÈ¾¤°¤é¤¤¤«¡ª
Æ£ß·¡§¤Þ¤¢¡¢Ìó3Ç¯¤À¤Í¡ª
¼ã°æ¡§À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª ¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤Í¡ª
Âç¿¹¡§ºÇ½é¤Ï¡Ê2022Ç¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Ado¤µ¤ó¤Î¿·¶Ê¡Ë¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×(¥¦¥¿ from ONE PIECE FILM RED)¤Ç¤µ¡£¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î¡Ê·àÃæ²Î ³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î¡ËÏÃ¤Ç¡¢µÙ»ßÃæ¤Ê¤Î¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½¸±Ñ¼Ò¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡£
Æ£ß·¡§¸µµ®¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤Ç¡¢¥É¡¼¥à¤ÇÈøÅÄ¡Ê±É°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤Á¤ç¤¦¤É¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤¹¤ó¤´¤¤´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡Ä¡ª
¼ã°æ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
Mrs. GREEN APPLE Âç¿¹¸µµ®
¡ö
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLE Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
