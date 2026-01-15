¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡Ï¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡Ö²æ¡¹¤Ï·ûË¡²þÀµÏÀ¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï£±£µÆü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Î¾ÅÞ¤¬·ëÀ®¤¹¤ë¿·ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤ä·ûË¡²þÀµ¤ò½ä¤ëÎ©¾ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ûË¡²þÀµ¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê¿·ÅÞ¤Ç¤Ï¡Ë¡Ø·ûË¡ÏÀµÄ¤Î¿¼²½¡Ù¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÉÔËá¤ÎÂçÅµ¤È¤·¤ÆËÏ¼é¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï·ûË¡²þÀµÏÀ¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀµÄ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²æ¡¹¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£