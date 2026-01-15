¡Ö¥Ð¥«¡×¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡Ä²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ç¿Í»öÉôÄ¹¤¬°ÛÎã¤Î¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¡¢¡Ö¥Ç¥Ö¡×¤Ê¤É³°¸«¤òÙèÙé¤¹¤ëÈ¯¸À¤â»ØÅ¦¡¡»ÔÄ¹¤ÏÈÝÄê
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤¬15Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢°ÛÎã¤Î¹ðÈ¯¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¡Ö¤ªÁ°Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤À¤¾¡×»ÔÄ¹¼¼¤Ç¤¢¤ë»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐ±þ¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö²¶¤È¤Î²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤¿¤éµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¤È¤¤¬½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë1ÂÐ1¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë3²ó¤°¤é¤¤½Æ·â¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
15Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤«¤é°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¿Í»öÉôÄ¹¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß»á¤Ç¤¹¡£
°ÛÎã¤Î¼ÂÌ¾¡¢´é¤ò½Ð¤¹·Á¤Ç¸½Ìò´´Éô¿¦°÷¤¬¤Ê¤¼»ÔÄ¹¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2021Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¡£
Åö»þ¤Î¿û¼óÁê¤Î¤ª¤Ò¤¶¸µ¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤¿¸õÊä¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯²Æ¤ÎÁªµó¤Ç¤â2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±Â³Åê¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È»Ô¿¦°÷¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë»³Ãæ»ÔÄ¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢1´üÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¡Ê2´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¡Ë»Ô²ñµÄ°÷¤ä¿¦°÷¤È¤Î´Ø·¸À¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³°Ì³¾Ê¤ÎÊý¤¬»ë»¡¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»öÁ°Êó¹ð¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅÜÌÄ¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤È´ù¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¡Ê½ñÎà¤ò¡ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÙÆü¤äÏ«Æ¯»þ´Ö³°¤ËÉÑÈË¤Ë¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤Ê¤É¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÏÁ°Éû»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ä¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤ò»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¤¬¤µ¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î¥À¥Á¥ç¥¦¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬°¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤«¡¢¤±¤Ê¤¹¤È¤¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¡û¡û¤Ï¥Ð¥«¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²£ÉÍ»ÔµÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â³°¸«¤ò¤ä¤æ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¡¦µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡§
¼«Ì±ÅÞ¤Î²£»³Àµ¿Í¸µµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸À¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Æ¤ó¤À¤è ¤¢¤Î¥Ç¥ÖŽ£¤È¡£¡ÖÆóÆ¬¿È¤«¤è¡¢µ¤»ý¤Á¤ï¤ê¡£»à¤Í¤è¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¿´¤ÎÀ¼¤¬Ž£¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤¬°ì»þ¡¢ÄÀÀÅ²½¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ë²»À¼¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³Ãæ»ÔÄ¹¤È¤µ¤ì¤ë²»À¼¡§
º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤¬ÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©»ÔÄ¹ÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¿Í»öÉô¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡©
µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢°ÛÎã¤Î¹ðÈ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤ÊÉô²¼¤¿¤Á¡¢¿§¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ»á¤Î¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï11Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡Öº£²ó¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ»ä¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿Ç§¼±¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢³°¸«¤äÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£