¡Ú¾®Àµ·î¤Î´ñº×¡Û¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¡¡Àã¤ÎÃæ¤Ø¡È¤à¤³Åê¤²¡É¡Ô¿·³ã¡Õ
¾®Àµ·î¤Î15Æü¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Î¾¾Ç·»³²¹Àô¤Ç¤ÏÌó300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÅÁÅý¤Î´ñº×¡Ö¤à¤³Åê¤²¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï3ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤¬»²²Ã¡£Îä¤¿¤¤Àã¤Î¾å¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Á¡¢¤Ë¤Î¡¢¤µー¤ó¡×
½½ÆüÄ®»Ô¾¾Ç·»³¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤à¤³Åê¤²¡×¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤è¤½¼Ô¤Ë½¸Íî¤ÎÌ¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ê¢¤¤¤»¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏµîÇ¯·ëº§¤·¤¿3ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¡£
Âçºå½Ð¿È ÂÀÅÄ Âó³¤¤µ¤ó(27)
QÆë¤ì½é¤á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£´é¤Ç¤¹¤Í¡£¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡£¤¢¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âËÍ¤ÎÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬1ÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
ºÊ¤Îº£Æü»Ò¤µ¤ó¤ÏÁÄÉãÊì¡¢Î¾¿Æ¤È3ÂåÂ³¤±¤Æ¤Î»²²Ã¡£
ÃÏ¸µ½Ð¿È ºÊ¡¦º£Æü»Ò¤µ¤ó(27)
¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ ²¿ÁÈ¤âÉ×ºÊ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ ¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬·ëº§¤·¤¿»þ¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤×¤¥～¡×¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡¢¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¡×
Ì»¤¿¤Á¤¬Ã´¤¬¤ì¡¢Ìô»ÕÆ²¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¤Ç¤¹¡£
ÂÀÅÄÂó³¤¤µ¤ó(27)
¡Ö¤¤¤Á¡¢¤Ë¤Î¡¢¤µー¤ó¡×
¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÀã¤ËÀª¤¤¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ëÉ×¡Ä¡Ä
ºÊ¡¦º£Æü»Ò¤µ¤ó(27)
¡ÖÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¡ª¤³¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¡×
°¦¤¹¤ëºÊ¤ÎÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Å¾¤¬¤êÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤µ¤Ï¤ª¤è¤½5¥áー¥È¥ë¡£
Ìµ»ö¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿Ì»¤¿¤Á¤Ï°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¶»¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ½Ð¿È Â¼»³ ¾æ¤µ¤ó(22)
¡Ö»ß¤Þ¤é¤º¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£300Ç¯Â³¤¯Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂ®¤À¤È¼«Ê¬¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
½½ÆüÄ®»Ô½Ð¿ÈºÊ¡¦ÆóÌð¤µ¤ó(22)
¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ ¤½¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é2¿Í¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½½ÆüÄ®»Ô½Ð¿È¡¦É¶»³ ½ØÊ¿¤µ¤ó(26)
¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¾¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
½½ÆüÄ®»Ô½Ð¿ÈºÊ¡¦Ë¨¹á¤µ¤ó(26)
¡Ö¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ä²È¶È繫±É¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ßÅÉ¤ê¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÉãÊì¡¢Î¾¿Æ¤È3ÂåÂ³¤±¤Æ»²²Ã¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡©
Âçºå½Ð¿È É×¡¦ÂÀÅÄÂó³¤¤µ¤ó(27)
¡Ö(ºÊ¤Ï¡¢¼Â²È¤Î)Î¹´Û¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¹¤ßÅÉ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¸¤Ç»÷¤Æ¤Þ¤¹¡×
ºÊ¡¡ÂÀÅÄ º£Æü»Ò¤µ¤ó(27)
¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡¢»÷¤Æ¤ë¡©¡×
É×
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¾¤È¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤°¤é¤¤ËÍ¤â°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÊ
¡Ö°¦¤â¡¢å«¤â¡¢¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×
É×
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
¼ê¹Ó¤¤ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç°¦¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¡£
½¸Íî¤Ï²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£