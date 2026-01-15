Ä¹ºê¤Î¥¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç3P¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ç¾ì¡Ä¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½éÆü¤Ï»²²ÃÍ½Äê
¡¡1·î15Æü¡¢B¥êー¥°¤Ï¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î¥¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢Æ±17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡×¤Î¡ÖMINERVA 3POINT CONTEST¡Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¨ー¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥¤¤Ï¡¢201¥»¥ó¥Á95¥¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É·ó¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÄ¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇB1¥êー¥°Àï¤ÎÁ´30»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ17.2ÆÀÅÀ¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨46.89¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê98/209ËÜ¡Ë¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þー¥¯¡£B1Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î¾¡Î¨.900¡Ê27¾¡3ÇÔ¡Ë¤ò¸Ø¤ëÄ¹ºê¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡B1¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢46.94¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î¶â´Ý¹¸Êå¡Êº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ÏÄ¹ºê¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÃÏ¸µ¥·¥åー¥¿ー¡É¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â·ç¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤é¥¤¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖµÞÀ°ßÄ²±ê¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¥Áー¥àÎý½¬¤Ø¤Î»²²Ã¤â¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤È¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖB.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026¡×¤Ë¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³«ºÅÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î·ç¾ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢Èæ¹¾Åç¿µ¡Ê±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¼Ä»³ÎµÀÄ¡ÊÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë¡¢³á¸¶Í¥¿¿¡Ê¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹U18¡Ë¡¢¶â´Ý¡Êº´²ì¡Ë¤Î5Ì¾¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÈÄ¹201㎝¤¬Êü¤ÄÊüÊªÀþ¡Ä¥¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬·è¤á¤¿11·î¤ÎÁ´3P¥·¥åー¥È±ÇÁü