°ËÆ¦¤Î¿·Á¯¤ÊÃÏµû¤Ë´¿´î¡ª¡¡ÃÏ¸µÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³¤Á¯¿©Æ²¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¤Î¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¡Ú²û¤«¤·¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥óÃµË¬¤½¤Î18¡Û
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£À¾°ËÆ¦¡¦ÅÚÈî¤Ë¤¢¤ëÃÏ¸µÌ±¸æÍÑÃ£¤Î³¤Á¯¿©Æ²¤¬¡Ö¿©»ö½è¤µ¤¯¤é¡×¤À
¢£¡Ö¿©»ö½è¤µ¤¯¤é¡×¤ÏÅ·Á³ÃÏµû¤ò»È¤Ã¤¿Äê¿©¡¦Ð§¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É»Ý¤¤
¢£¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¿©»ö½è¤µ¤¯¤é¡×¤ÏË¿ÍÌ¾¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¤¬Å¹¼ç¤ÎÄê¿©²°¤À¤Ã¤¿
³¤¤Î¹¬¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÀäÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ìÅÙ¿©¤¹¤Ù¤·
¡¡µÞÂ®¤Ë¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë±¿Å¾¼ê¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤ä¿©Æ²¡£Âç·¿¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤Ï¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸æÍÑÃ£¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆëÀ÷¤ßµÒ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¾°ËÆ¦¤ÏÅÚÈî¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿©»ö½è¤µ¤¯¤é¡×¤À¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤«¤é°ËÆ¦»Ô½¤Á±»û¤È°ËÆ¦È¾ÅçÀ¾³¤´ß¤ò·ÐÍ³¤·¡¢°ËÆ¦È¾ÅçÆîÃ¼¤Î²¼ÅÄ»Ô¤Ë»ê¤ë¹ñÆ»136¹æÀþ¡£·Ê¾¡ÃÏ¤òÁöÇË¤·¡¢°ìÏ©²¹Àô¤ÇÍÌ¾¤ÊÅÚÈî²¹Àô¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢³¤´ßÀþ¤Î¼êÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©»ö½è¤µ¤¯¤é¡×¤À¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢°ËÆ¦¶á³¤¤ÎÃÏµû¤ä³Îà¡¢½Ù²ÏÏÑ¤ÈÁêÌÏÏÑ¤Î¿¼³¤³ª¤äµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ëÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤Ë¤è¤ë°ìÉÊÎÁÍý²°¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ð§¤â¤Î¤«¤éÏÂÄê¿©¡¢¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¡¢ÀÅ²¬¤Î¼ò¤äËÜ³Ê¾ÆÃñ¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤¬Äà¤Ã¤¿Å·Á³¤ÎÃÏµû¤òÅ¹ÊÞÆþ¤ê¸ý¤Î¿åÁå¤ËÊÝ´É¤·¡¢Å¹¼ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ´Íý¤Ë¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡ª¡¡¤Ï¤ä¤ëµ¤¤â¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Å¹¸þ¤¤¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¤ë¡£¸þ¤¤¤ÎÏªÅ·Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¤¡£ÉáÄÌ¼Ö¤Ê¤é12Âæ¡¢»öÁ°¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤é12mµé¤âÃó¼Ö²ÄÇ½¤À¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Î³°´Ñ¤Ï°ì¸«¾®¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤ËÆþ¤ë¤È°Æ³°¹¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ï3Âæ¡¢ºÂÉß¤Ï6ºÂ¤ÈºÇÂç35Ì¾¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤¬¸Ø¤ë¡¢µû¤ÎÈþÌ£¤¤Å¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÙÆü¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î³Ð¸ç¤âÉ¬Í×¤À¡£
¡¡Å¹Æâ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î°ìÉÊÎÁÍý¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ÅÆþ¤ì´Ä¶¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤À¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÍèÅ¹¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Í¥¿¤â¡£µ¼Ô¤ÏÌÂ¤ï¤º¡Ö¥¤¥«Ð§¡×1700±ß¤òÃíÊ¸¡£
¡¡Å¹¼ç¤¬ÊñÃú¤Ç»«¤¯ÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤È¿ôÊ¬¡£âÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ËÇò¤¯µ±¤¯¥¤¥«Ð§¤¬ÅþÃå¡£Æù¸ü¤À¤±¤ÉÅ¬ÅÙ¤Ê»õ¤´¤¿¤¨¤¬³Ú¤·¤¤¿©´¶¡£³Í¤ì¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¤Ê¥¤¥«¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£ÄÒÊª¤ÈÌ£Á¹½Á¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¡¢¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¥¢¥ê¡ª¡¡¤´ÃÚÁö¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÂ©ÉÕ¤¯¤È¡¢Å¹¼ç¤È½÷ÀµÒ¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê²ñÏÃ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£±ü¼ê¤ÎºÂÉß¤òÇÁ¤¯¤È¡¢Èþ½÷¤Õ¤¿¤êÁÈ¤¬¤ª¿©»öÃæ¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¤³¤³¤ÏËÜÅö¤ËÃÏµû¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ë¬Ìä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ïÏ¢¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¡£µû¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤ÃÏ¸µÌ±¤¬°¦¤¹¤ëÌ¾Å¹¤È¤¤¤¦¤Î¤âð÷¤±¤ë¥Ï¥º¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬ºÂÉßÉô²°¤Ë¤ÏÄê¿©²°¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢±Ç²è¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¡£¤½¤¦¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢¥Ç¥³¥È¥é³¦·¨¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢Ë¿ÍÌ¾¿Í¤¬±Ä¤àÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤¤ÍýÍ³¤Ïµû¤Ë¾Ü¤·¤¤¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¤¬Å¹¼ç¤À¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µû²ðÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ³Ê¾ÆÃñ¤äÀÅ²¬¸©¤Î¤ª¼ò¤âÍÑ°Õ¡£ÀÅ²¬¤Î¤ª¼ò¤ÏÅ¹¼ç¼«¤éÂ¢¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¶ãÌ£¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼òÅ¹¤Î¸æ¸ü°Õ¤Ë¤è¤êµ¨Àá¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤ª¼ò¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë´Ä¶¤¬¼Â¸½¡£ÅÚÈî²¹Àô¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤Î´Ñ¸÷¤ÇÎ©¤Á´ó¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤Ò°ìÇÕÂ×¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ü¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö¿©»ö½è¤µ¤¯¤é¡×
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»ÔÅÚÈî690-8
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0558-98-0813
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30¡Á14:00º¢¡¿17:30¡Á21:00¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¤Ï19:30¡Ë
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤ä»Å¹þ¤ßºî¶È¡¢±ã²ñ¤ä°ìÈÌ¿©»ö°Ê³°¤Î²ñ¿©¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤äº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ËÊÑÆ°¤¢¤ê¡£
ÄêµÙÆü¡§¸µÃ¶¡¦Ê¿ÆüÉÔÄêµÙ