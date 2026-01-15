ÆÊÌÚ¤ÎÇÊÝ¸î»ÜÀß¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡µÔÂÔ¤È¹ðÈ¯¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ»ô°é¤Îµ¿¤¤
¡¡ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢Æ±¸©ÂÍø»Ô¤ÇÇ¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤¹¤ë½÷À¡Ê62¡Ë¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÇ¤ò»ô°é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç»ÜÀß¡Ö¤¢¤Ë¤Þ¤ë¤Ï¡¼¤È¡×¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯ÅÅµ¤¤â»ß¤á¤é¤ì¡¢À¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÔÂÔ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÜº÷¤Ë¤Ï¸©¤ÎÆ°Êª°¦¸î»ØÆ³¥»¥ó¥¿¡¼¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢»ÜÀßÆâ¤ÇÌó50É¤¤ÎÇ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ÎÇ¤Ë½Ã°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¾ðÊó¤òÆÀ¤ÆºòÇ¯¡¢·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç½÷À¤¬Â¿¿ô¤ÎÇ¤ò»ô°é¤·¡¢µÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸©·Ù¤Ë¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£