ÆÊÌÚ¸©·Ù¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç­¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¡á15Æü¸á¸å¡¢ÆÊÌÚ¸©Â­Íø»Ô

¡¡ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢Æ±¸©Â­Íø»Ô¤ÇÇ­¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤ò¤¹¤ë½÷À­¡Ê62¡Ë¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶­²¼¤ÇÇ­¤ò»ô°é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç»ÜÀß¡Ö¤¢¤Ë¤Þ¤ë¤Ï¡¼¤È¡×¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯ÅÅµ¤¤â»ß¤á¤é¤ì¡¢À¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ­¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÔÂÔ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÜº÷¤Ë¤Ï¸©¤ÎÆ°Êª°¦¸î»ØÆ³¥»¥ó¥¿¡¼¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢»ÜÀßÆâ¤ÇÌó50É¤¤ÎÇ­¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ÎÇ­¤Ë½Ã°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÊÛ¸î»Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¾ðÊó¤òÆÀ¤ÆºòÇ¯¡¢·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç½÷À­¤¬Â¿¿ô¤ÎÇ­¤ò»ô°é¤·¡¢µÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸©·Ù¤Ë¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£