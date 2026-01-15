°Ý¿·¤¬Âçºå½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¡¡½°±¡ÁªÆ±Æü¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×ÁèÅÀ
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢ÉûÂåÉ½¤Î²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤Ï15Æü¡¢2·î¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Ç¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÄ©¤à°Õ¸þ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤òÁèÅÀ¤Ë·Ç¤²¤ë¡£½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ò½¸¤á¤¿Âçºå»Ô¤Ç¤Î¶ÛµÞ²ñµÄ¤Ç¡ÖÂçºå¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£3²óÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ë¿®Ç¤¤òÆÀ¤ëÁÀ¤¤¤À¤¬¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÏÅÞÆâ¤Ë¤âº¬¶¯¤¤¡£
¡¡Âçºå»ÔµÄÃÄ¤¬½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÈ¿ÂÐ¤ò·èµÄ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¤«¤é¤â°ÛÏÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£½»Ì±ÅêÉ¼¼Â»Ü¤Ë¤ÏÉÜ»ÔÎ¾µÄ²ñ¤ÎµÄ·è¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µÈÂ¼»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÁªµó¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÇ´¤ê¶¯¤¯¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Î¾»á¤Ï16Æü¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤¬2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Î¹ð¼¨Æü¤Ï1·î22Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÏÆ±25Æü¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀ³ÆÅÞ¤ÎÉÜÁÈ¿¥¤ÏÂÐ¹³ÇÏ¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤ÇÄ´À°¡£¶¦»ºÅÞ¤Ï¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºå»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ëÆ±ÆüÁª¡×¤ÎÈñÍÑ¤ò¸½ºß»»ÄêÃæ¡£
¡¡ÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¡¢²áµî2²ó¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¶Ïº¹¤Ë¤è¤êÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£