¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É²¬ÌîÍÛ°ì¡¡¸½ºß¤Î¼Ú¶âÁí³Û¹ðÇò¡¡1200Ëü±ß¤«¤é¤µ¤é¤ËÁý¡¢Ç¼¸À¹¬¤â¿¿´é¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×Æâ¤ÎÈÖÁÈ¡ÖÇ¼¸À¹¬¤Î¤ä¤µ¤°¤ì¼ò¾ì¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¹¥¤ßÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥¯¥º·Ý¿Í¤Î²¬Ìî¡£¡Ö¥¯¥º¥Ö¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤Î»þ¤Ã¤Æ³Û¤ò¸À¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤À»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡£³Û¤ò¸À¤¦¤È¥¦¥±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤È»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Ú¶â³Û¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¸À¤ï¤º¤Ë¼Ú¶â¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡£¤Ê¤¼Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¡¢À¸¤¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Î¡ÄÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¡¢1200Ëü±ß¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¤¢¤ëÄøÅÙÅ¬Åö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶È¼Ô¤Ë¤Ï¼Ú¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Íø»Ò¤È¤«ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·×»»¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É1800Ëü±ß¡£Åö»þ¤«¤é600Áý¤¨¤¿¡×¤È·ãÇò¡£¹¬¤Ï¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¿¿´é¤À¤Ã¤¿¡£