¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡©Ã»Ì¿¤ÊÎø¤ò·«¤êÊÖ¤¹½÷À¤¬¡¢¡ÈºÇ½é¤Ë¸«Æ¨¤¹¡É°ãÏÂ´¶
¡ÖºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤âÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸½ª¤ï¤êÊý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÃ»Ì¿¤ÊÎø¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î½é´ü¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡È¤´¤¯¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ã»Ì¿¤ÊÎø¤ò·«¤êÊÖ¤¹½÷À¤¬¡ÈºÇ½é¤Ë¸«Æ¨¤¹¡É°ãÏÂ´¶¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä´¶³Ð¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤
ÏÃ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ö¤Î¼è¤êÊý¤äÊÖÅú¤Î¥ê¥º¥à¤¬ÈùÌ¯¤Ë¥º¥ì¤ë¡£ÃËÀ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬½Å¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤Ï¡¢´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Û¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´´¶¤ò°é¤Æ¤Ë¤¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÌóÂ«¤ä»þ´Ö¤Î°·¤¤¤Î·Ú¤µ
ÃÙ¹ï¤¬Â¿¤¤¡¢Ï¢Íí¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Û£Ëæ¡¢Í½Äê¤ÎÊÑ¹¹¤¬Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Ã×Ì¿Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤¿¥â¥ä¤Ã¤È´¶¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤»ëÅÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Âç»ö¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¤òÈò¤±¤ë
¾Íè¤ÎÏÃ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤ª¶â¤ä»Å»ö¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃÂê¤òÎ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Û£Ëæ¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ëÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÎø¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ëÂçÀÚ¤Ê¥µ¥¤¥ó¡£¡Öµ¤¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡×¤ÇÎ®¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òÃúÇ«¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ã»Ì¿¤ÊÎø¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹Âè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
