º´Æ£´²»Ò¡¢¤ªÁê¼êÇÐÍ¥¤Î¡Ö·î3Ëü±ß¡×ÍÜ°éÈñ¤Ë½¸¤Þ¤ëÈãÈ½¡Ä»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÅì½Ð¾»Âç¡×¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï
¡¡1·î5Æü¡¢¸µ¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¦º´Æ£´²»Ò¤¬¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê¹ðÇò¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2015Ç¯¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º´Æ£¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÉã¿Æ¤ÎÁÇÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾®À¾ÎËÀ¸¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï2011Ç¯¤Î½©¡¢¡Ø²çÏµ-GARO- ¡Á°Ç¤ò¾È¤é¤¹¼Ô¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£ÈòÇ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÇ¥¿±¤·¡¢1ÅÙ¤ÏÃæÀä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÅÙ¤á¤ÎÇ¥¿±¤Ç¤Ï³ëÆ£¤ÎËö¤Ë½Ð»º¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®À¾¤µ¤ó¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯»Ò¤É¤â¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÜ°éÈñ¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯12·î¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¾®À¾¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤ØÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ§ÃÎ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢·î3Ëü±ß¤ÎÍÜ°éÈñ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ1·î9Æü¡¢¾®À¾¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯1·î¤Ë»Ò¤É¤â¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¡¢Íâ2·î¤«¤éÍÜ°éÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¾®À¾¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇ§ÃÎ¤ÈÍÜ°éÈñ·î3Ëü¤Ã¤Æ¡¢¾®À¾ÎËÀ¸¤Ã¤Æ²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Õ
¡Ô10Ç¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÊ§¤¤»Ï¤á¤¿ÍÜ°éÈñ¤¬·î3Ëü±ß¡©40ºÐÂå¤ÎÃË¤¬·î3Ëü±ß¡©¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸«³Ý¤±¤ë¤Î¤Ë¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢·î3Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÍÜ°éÈñ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖÍÜ°éÈñ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿Æ¤Î¼ýÆþ¤ä»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢40Âå¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄã¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¯¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¹â¼ýÆþ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Í¾·×¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÍÜ°éÈñ¤Î¶â³Û¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤Ç°É¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤¿Åì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ò¶¡1¿Í¤Ë¤Ä¤·î1Ëü±ß¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ·î11Ëü±ß¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åì½Ð¤µ¤ó¤¬Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤Î³Û¤Ç¤âÄã¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÍÜ°éÈñ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤«¤é¹â³Û¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ýÆþ¾õ¶·¤ä»Å»ö¤Î°ÂÄêÀ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÇÐÍ¥¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæÃæ¿´¤Î³èÆ°¤ä¥Õ¥ê¡¼¤Ë¶á¤¤Î©¾ì¤À¤È¡¢°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤è¤êÄã¤¯»»Äê¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤À¤±¤ò¸«¤Æ°Â¤¤¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ì¤º§¤ä´ûº§¤òÌä¤ï¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÀÕÇ¤¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë¤¢¤ë¡£¾®À¾¤Ë¤ÏÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£