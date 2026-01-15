óîÆ£µþ»Ò¡¡¥Ñ¥ê¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¡ÜÀ¸²ÎÈäÏª¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¡¥¢¥¤¥É¥ë°úÂà¤«¤é1¥«·îÈ¾¤Ç¤ÎÂçÌö¿Ê
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬¡¢Ê©¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸½ÃÏ»þ´Ö1·î13Æü¡¢¥Ñ¥ê¤ÇËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ±Ç²èº×¡ØLES SAIZONS HANABI¡Ù¤ÇóîÆ£¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¶Ø»ß¡É ¤òÂêºà¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤¬ºÛÈ½¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÌäÂêºî¤Ç¤¹¡£
¡¡·àÃæ¤ÇóîÆ£¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢»³²¬¿¿°áÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¸þºä46¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎóîÆ£¤µ¤ó¤¬Îø¤ËÅ®¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤«¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¡£´ÑµÒ¤â»ý»²¤·¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿óîÆ£¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤«¤é1¥«·îÈ¾°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â±éµ»¤Ë²Î¤Ë¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖóîÆ£¤µ¤ó¤ÏÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Î2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤ä¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ØÅìÊõ·ÝÇ½¡Ù¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ï½÷Í¥¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤â±éµ»¤ÎÆ»¤ËÂÉ¤ò¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡2023Ç¯10·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÅ¥ß¿¤Î¿©Âî¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢2025Ç¯¤Ï4ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤È2ËÜ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Î¸ø³«¤¬2·î¤Ë¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Â¿Ë»¤Ö¤ê¡£Ãå¡¹¤È½Ð±éºî¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î½Ð±éºî¤â¡¢Èà½÷¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌòÊÁ¤ÎÆâÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÎ×¤à¤Ê¤É¥×¥í°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤â¡¢¡ÔóîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¡Ô¤½¤Î±éµ»¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¡¢·è°Õ¤Î¤Û¤É¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤ò¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡Õ¤ÈÀä»¿¡£óîÆ£¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡¤ÁÁÈ¥í¡¼¥É¤òÇúÁöÃæ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£