£±·î¸åÈ¾¡¢µÞ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬¡Ö¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤¤¡©ÅßÉþ¤Î¡È¾ÞÌ£´ü¸Â¡É¤¬ÀÚ¤ì¤ë½Ö´Ö
£±·î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤À´¨¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¤ÎÅßÉþ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ´¨¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¶·é´¶¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬¤É¤³¤«½Å¤¯¡¢¾¯¤·¸Å¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢Éþ¤¬Î®¹ÔÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¨Àá¤Î¶õµ¤¡×¤È¡Ö¥³¡¼¥Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ö¤Þ¤À´¨¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥³¡¼¥Ç¤¬½Å¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡££±·î¸åÈ¾¤ÏÅßÉþ¤Î¡È¥º¥ì¡É¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¶õµ¤´¶
½Å¤¿¤¤Åß¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡ÈÉâ¤»Ï¤á¤ë¡É
¿¿Åß¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥ó¥°¾æ¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¸ü¼êÁÇºà¡¢¹õ¤ä¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥óÃæ¿´¤ÎÇÛ¿§¤Ï¡¢£±·î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢³¹¤Î¿§Ì£¤âÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áõ¤¤¤À¤±¤¬¡ÈÅß¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥¾æ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ê¡¢µ¨Àá´¶¤È¤Î¥º¥ì¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¾æ¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬²¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î½Å¿´¤â²¼¤¬¤ê¡¢Á´ÂÎ¤¬´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¹¿·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤É¤³¤«°ì¤«½ê¤Ë¡Ö·Ú¤µ¡×¤ä¡ÖÈ´¤±¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¾æ´¶¡¢¿§Ì£¡¢ÁÇºà¤Î¤É¤ì¤«¤ò¾¯¤·¤À¤±Ä´À°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¨Àá¤È¤Î¥º¥ì¤Ï¼«Á³¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÉ´¨Í¥Àè¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïµ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤
´¨¤µÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿½Å¤ÍÊý¤äÁÇºàÁª¤Ó¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«Ä¾¤·¤É¤¡£¸ü¼ê¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢·Ú¤µ¤äÆ°¤¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤À¤±¤ÇÉþ¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¤È¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤Ï¡Èµ¨Àá¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É°õ¾Ý¤Ë¡£ËÉ´¨¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÁÇºà¤ò¾¯¤·Çö¤¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ë³Ð¤Î·ÚÎÌ²½¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯µ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤Î»þ´ü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ÖÃ¼¶´ü¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
£±·î¸åÈ¾¤Ï¡¢´°Á´¤ÊÅßÁõÈ÷¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä·Ú¤µ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¡ÈÃ¼¶´ü¡É¡£½Å¤Í¤¹¤®¤º¡¢¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¹¤®¤º¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë½Ä¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¨¤µ¤Èµ¨Àá´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç½À¤é¤«¤µ¤òÂ¤·¡¢Â¸µ¤ä¾®Êª¤ÇÈ´¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤³¤Î¾¯¤·¤ÎÄ´À°¤¬¡¢¡Ö¸Å¤¯¸«¤¨¤ë¡×°õ¾Ý¤ò¡Öº£¤Î¶õµ¤¤Ë¹ç¤¦¡×Áõ¤¤¤Ø¤È¼«Á³¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥½Å¤Í¤¹¤®¤º¡¢½Ä¥é¥¤¥ó¤È·Ú¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¼¶´ü¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¼«Á³¤ÈÀ°¤¦
ÅßÉþ¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¡¢µ¤²¹¤è¤ê¤â¡È¶õµ¤´¶¡É¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿º£¤³¤½¡¢ÌµÍý¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹¹¿·¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡¡´Æ½¤¡§YOMI¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë¡ä¡¡¢¨²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
🌼¡ÖÉþ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÃå¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤Î»þ´ü¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡È¤ª¤·¤ã¤ìÄäÂÚ´ü¡É¤ÎÀµÂÎ