¡¡1·î15Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Õ¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüÍËÆüÄ«¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØÆüÍËÊóÆ»¡¡THE PRIME¡Ù¤¬¡¢º£½Õ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Î¾ÈÖÁÈ¤Î¸å·Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢2»þ´Ö¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Ï¡¢³Æ³¦¤«¤éÃøÌ¾¿Í¤ò¾·¤¡¢MC¤âÂæËÜ¤â¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®´Ø·¸¤äÁÇ´é¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢19Ç¯¤á¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ªÎ»¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡¢¡ÖÃ«¸¶¾Ï²ð¡×¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢
¡Ô¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×3·î¤Ç½ªÎ»¤«¡Ä¡¡¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡¼¡Õ
¡ÔÆüÍËÆü¤ÎÄ«¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿²ñÏÃ¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Õ
¡ÔÃ«¸¶¤µ¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¤À¤é¤±¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¯¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÂ»¼º¤À¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÍîÃÀ¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¸¤Î²þÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÄ«¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢³Æ¶É¤¬ÆÃ¿§¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤â¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢»÷¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡É¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¸½ºß¡¢Ã«¸¶¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯½Õ¤«¤é¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î¤«¤é¤Ï¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤¬¿·ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢»Ê²ñ¤òÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ø¥µ¥ó!¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤â2026Ç¯¤Î3·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÊ¿ÆüÄ«¤Î´é¡É¤Ç¤¢¤ëÃ«¸¶¤µ¤ó¤ò¡ÈÆüÍËÄ«¤Î´é¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆóÈÖÀù¤¸¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢ÌÜ¿·¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤¬¡¢µÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡£