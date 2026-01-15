重だるウエストは“ねじり”で整える。１日３セット【腰まわりをリセットする】簡単ストレッチ
年末年始の生活リズムの乱れで、腰まわりの重さやお腹ラインのゆるみを感じていませんか。そんなときに取り入れたいのが、上半身をねじって体幹と巡りを整える「上半身ツイストストレッチ」です。広背筋や腹斜筋にやさしく刺激が入り、姿勢バランスの立て直しや、すっきりした印象づくりにもつながります。
上半身をねじって体幹と巡りを整える簡単ストレッチ
（１）床に脚を伸ばして座って片方のひざを立て、伸ばしている脚にクロスさせる
（２）ひざを立てている側の手を体の後方に着き、もう片方の手はひざを立てている脚に添える
（３）骨盤をまっすぐ立てた状態で上半身をねじり、ねじりきったらゆっくりとした呼吸とともに30秒間キープする
反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目安”に実践します。なお、期待する効果をしっかり得るためには「骨盤を真っ直ぐ立てた状態で行うこと」がポイント。実践時に骨盤が後方に倒れてしまうと腰周りの筋肉を十分に伸ばすことができないので注意しましょう。続けるほど、体の軽さとラインの変化を感じやすくなるはずです。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞
🌼「お腹が細くならない」原因は“ねじり不足”。大人世代が始めたい【くびれ復活】簡単エクササイズ