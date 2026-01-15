IIJ¡¢AIÅëºÜBI¥Ä¡¼¥ë¡ÖThoughtSpot¡×¤òÄó¶¡³«»Ï - ¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤«¤éÊ¬ÀÏ¤Þ¤Ç°ì³ç»Ù±ç
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIIJ¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢ThoughtSpot¼Ò¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎAIÅëºÜBI¡ÊBusiness Intelligence¡Ë¥Ä¡¼¥ë¡ÖThoughtSpot¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£IIJ¤Î¡ÖIIJ¥¯¥é¥¦¥É¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Åý¹ç¤«¤é²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
ThoughtSpot¤Î²èÌÌ¥¤¥á¡¼¥¸
´ë¶È¤ÎDX¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿Æâ¸þ¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢Çä¾å³ÈÂç¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³°¸þ¤¤ÎDX¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤ä»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ÈÌÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ÖThoughtSpot¡×¤Ï¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ÁÌä¤äÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤¿Ê¬ÀÏÆâÍÆ¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿BI¥Ä¡¼¥ë¡£IIJ¤Î¡ÖIIJ¥¯¥é¥¦¥É¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Ç¡¼¥¿¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ý½¸¡¦Åý¹ç¤«¤é²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤ò°ì³ç¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊ¬»¶¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤ä¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡£ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤â¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ë¸¡º÷¤äÂÐÏÃ·Á¼°¤ÎÁàºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôÃÍ¤ÎÊÑ²½Í×°ø¤äÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ÎÍý²ò¤ä¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¸¡Æ¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
IIJ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò´Þ¤á¤¿´ðÈ×Àß·×¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ThoughtSpot¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥â¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ14Æü´Ö¤ÇÁàºî´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ33Ëü±ß¡Ë¤ä¡¢3¤«·î°Ê¾å¤«¤±¤Æ¼Â¶ÈÌ³¤òÁÛÄê¤·¤¿ËÜ³Ê¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¡ÊÀÇ¹þ110Ëü±ß¡Á¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿PoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤äAI³èÍÑ¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢BI¥Ä¡¼¥ë¤È¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2·î10Æü¡¿13Æü¡¿20Æü¤Ë¤Ï¡¢AI¤È¼«Á³¸À¸ì¸¡º÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿ThoughtSpot¤ÎÊ¬ÀÏÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¡¦ÈÓÅÄ¶¶¤ÎIIJËÜ¼Ò¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â15:00¤«¤é¡£¾ÜºÙ¤ÏIIJ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
