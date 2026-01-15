3»ù¤ÎÊì¡¦ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÀÖÈÓÊÛÅö¤¬ÏÃÂê¡Ö´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç²ÈÂ²»×¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂìÂô¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ªÀÖÈÓ¤ËÅâÍÈ¤²¡£¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÌîºÚ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤êÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¡Ö¤ªÀÖÈÓ¤Ï´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢ÀÖÈÓ¤ÈÅâÍÈ¤²¤Î¤Û¤«¡¢Íñ¾Æ¤¤Ê¤ÉºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¶ñÂô»³¤Î¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç²ÈÂ²»×¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡ÖÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎÁÍý¥»¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂìÂô¤Ï2001Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÂìÂô¿²ð»á¤È·ëº§¡£2003Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2007Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢2008Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢ÀÖÈÓ¡õÅâÍÈ¤²¤Î¼êºî¤êÊÛÅöÈäÏª
¢¡ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
