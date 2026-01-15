2»ù¤ÎÊì¡¦ºä²¼ÀéÎ¤»Ò¡¢²ÈÂ²¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¤ªÊÛÅö¡õÉ×¤Î¹¥Êª¼êÎÁÍýÈäÏª¡Ö¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä²¼ÀéÎ¤»Ò¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û49ºÐ¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¢¤ê¤½¤¦¡×²ÈÂ²¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¼êºî¤ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á
ºä²¼¤Ï¡Öº£Æü¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¿ºî¤ê¤Þ¤·¤¿Çò¤¤ËãÇÌÆ¦Éå¡×¡Ö¤»¤ê¤¬¹¥¤¤ÊÉ×¤Î¹¥Êª¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢²ÈÂ²¤Î¹¥Êª¤Î¼êÎÁÍý¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¡Ö¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ªÊÛÅö¡×¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºä²¼¤Ï¡¢2008Ç¯1·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¢2010Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
