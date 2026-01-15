Sou¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPanorama¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸ø³«
◾︎¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡õSou¥³¥á¥ó¥È
M1¡ÖPanorama¡×
¡ãadomiori¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÈÌ¾¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤é¤á¤¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ë½Ö´Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤Ü¤ä¤±¤¿»ë³¦¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢À¤³¦¤¬¤Ò¤é¤±¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ò²»¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÁÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¯Àø¤ë¶õµ¤´¶¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¹âÍÈ´¶¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¹¤¬¤ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÃ¤Ë¥µ¥Ó¤Ï¡¢Sou¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¤Íè´¶¤Î¤¢¤ëÄ©ÀïÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ë³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ÎÉ÷¤ä¸÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖPanorama¡×¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤òadomiori¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶³Ð¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
M2¡ÖÀéÎ¤´ã¡×
¡ã¥Ê¥«¥·¥Þ(¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó)¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Sou¤¯¤ó¤Î¡Ö¾Ë»Ò¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤Ä¤±¤¿¡×¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ÈÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬Ìµµ¡¼Á¤Ë¾ðÊó²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖËÍ¡×¤Îºß¤êÊý¤òÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤²Î¾§¤ÇÉ½¸½¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª
Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö±§ÃèºÆµ¯Æ°¡Á¢ö¡×¤«¤é¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤µ¤ó¤Ë¿·¶Ê¡ÖÀéÎ¤´ã¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÊó¤Ç°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤Ç¡¢²¿¤¬µõ¹½¤Ê¤Î¤«¤òÌä¤¦¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ç¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
M3¡ÖQ.E.D.¡×
¡ã·ª»³Í¼Íþ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£·ª»³Í¼Íþ¤Ç¤¹¡£
Sou¤¯¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¡¢´ò¤·¤¤¡ª¡ª¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¶Ê¤òºî¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤íTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ë¥Í¤Î»ö·ïÊí¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤Î»ö¡ª¡ª¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈSou¤¯¤ó¤ÎÉ½¸½¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¾¯¤·¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¡ÖQ.E.D.¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª
¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
²þÌ¾Á°¤Î¡ÉËª²°¤Ê¤Ê¤·¡É»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ª»³Í¼Íþ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î·ª»³¤µ¤ó¤Î²»¤Ç¡¢»ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Î´¶¤¸¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤íÀº¿À¤ÇÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤ÉÕ¤±¤ÐºÇ¶¯¤Î¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñÄ¹¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª
M4¡Ö²½¤±¤½¤¦¤Ê¥³¥³¥í¡×
¡ãChinozo¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²½¤±¤½¤¦¤Ê¥³¥³¥í¤Ï¡¢ÍÅ²ø¤¬½Ð¤ë¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²½¤±¤ë¡×¡ÖÎø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Sou¤µ¤ó¤Î²Î¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¶»¤Î±ü¤¬¥¥å¡¼¤Ã¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¡ª
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¤è¤µ¤½¤¦¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇºÆ¤Ó³Ú¶Ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Þ¤¿Sou¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Chinozo¤µ¤ó¤ÎPOP¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿´¶¤¸¤È¡¢¤É¤³¤«¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤Îµ²±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ä
M5¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×
¡ãmekakushe¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡È¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡É¤È¤Ï¡¢Windows¤Î¥¨¥é¡¼¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÀÄ¤¤²èÌÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶Êºî¤ê¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÁ°¡¢Sou¤µ¤ó¤Î¡Ò²û¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡Ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ß¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò¿§¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¤ï¤¿¤·¤ÏÀÄ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤³¤ì¤ÏÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî´ü´Ö¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬Windows¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤òÇÑ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¹¤®¤Æ¡¢Sou¤µ¤ó¤â¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡Ë
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Âç¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëmekakushe¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò·¡¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤³¤Î¶Ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤È¡¢²û¤«¤·¤µ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎºÇ¹â¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
M6¡Ö¤¿¤À¡¢·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×
¡ãÀ¥Ì¾ ¹Ò¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Sou¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡Ö¤¿¤æ¤¿¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡×°ÊÍè¿¶¤ê¤Çº£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
MAPPA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡ØÁ´½¤¡£¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Î¸µ¡¢ºîÉÊ¤ÎÊª¸ì¤ÈSou¤µ¤ó¼«¿È¤Î³èÆ°¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¥®¥å¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏºî¤Ë¤ª¤±¤ë³ëÆ£¤äÁÛ¤¤¤¬¡¢¶Ê¡¦²Î¡¦MV¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
À¥Ì¾¤µ¤ó¤ÈåÌÌ©¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ÞÕ¿È¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤ä´¶¾ð¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤´¤¯Ç®ÎÌ¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¶Á¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
M7¡Ö¤Ï¤ë¤Î¤¯¤â¡×
¡ã°ð¤à¤ê¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Öêô¿§¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ËÃ´¤¨¤ë·Ê¿§¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿§¤Î²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¬åºÎï¤Ê·Ê¿§¤È¤ÏÄø±ó¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Ð¼°Å¤¤ÉôÊ¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Sou¤µ¤ó¤Î²Î¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ä³§¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Âç¹¥¤¤Ê°ð¤à¤ê¤µ¤ó¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬ÉÔ°Õ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£
Èþ²½¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â´°Á´¤Ë¼Î¤ÆÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ç¤È¤Æ¤â¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ä°¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¹¤´¤¯Í¾±¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
M8¡Ö·¯¤Î±©¡×
¡ãKBSNK(TEMPLIME)¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢½ªËöÀ¤³¦¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·»È¤Î·¯¤È²Î¤¦¤¿¤¤¤ÎËÍ¤¬²á¤´¤·¤¿¡¢ºÇ¸å¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±´¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢²õ¤ì¤¿¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤Ë¿·¤·¤¤ÎÐ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ°ì¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤ËÉÁ¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥É¥®¥¿¡¼¤ÏÍ§¿Í¤Î¤æ¤¤ç¤ó¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀÎ¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎKensei Ogata¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤âÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÉáÃÊ¥Ü¥«¥í¶Ê¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¥Ù¥¯¥È¥ë¤«¤é¤â¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Ã¤ÆÂç¹¥¤¤ÊKBSNK¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¡¼¥²¥¤¥¶¡¼¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âç¹¥¤µÍ¤á¹þ¤ß¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¤¤Êý¤â¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
M9¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×
¡ã¤¸¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¿Í´Ö¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Ì¤¤À¤Ë´·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤â¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Æ¬¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ðË¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥´¥ß¤ò½Ð¤·¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ê¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÄ°¤¯Ã¯¤«¤Î¡¢
À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬¡¢
¾¯¤·¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤ó¤µ¤ó¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Ãæ³Ø»þÂå¡¢Ä«ÆÉ½ñ¤Ç¥«¥²¥í¥¦¥Ç¥¤¥º¤Î¾®Àâ¤òÌ´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡£
½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶ÊÌ¾¤Ï¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×¡£Ìµ°ÕÌ£¤ÎÃæ¤Ë¸«½Ð¤¹°ÕÌ£¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤ËèÆü¤ò¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶ÉÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ç»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤âÀ¸³è²»¤äµ¡³£²»¤Ê¤É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥é¡¼¥¸¥åÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
M10¡Ö¥¹¥é¥¤¥È¥ê¡×
¡ã¥µ¥µ¥Î¥Þ¥ê¥¤¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤Ïsou¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ò½Å¤Í¤Æºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¼þ°Ï¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ç¤ê¡×¤ò¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î»ö¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÍ¤¬½ñ¤¯¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄº¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö²»³Ú»Ï¤á¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤Õ¤È»×¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´º¤¨¤ÆÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¥µ¥µ¥Î¥Þ¥ê¥¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¤Ç¤¹¡£
¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤½¤Î¤â¤Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£
M11¡Ö¥ì¥ê¡¼¥º¡×
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡È¥ì¥ê¡¼¥º¡É¤È¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¤äÉ÷·Ê¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£
higma¤µ¤ó¤ÎÊÔ¶Ê¤âºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ª
M12¡ÖTerminal¡×
¡ãSou¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Á°²ó¤Î¡Ö¥»¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡×¤«¤éÌó°ìÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î»þ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó´ó¤ê¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤êµÍ¤á¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ¶Ê¤Ïhigma¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËÍ¤¬¥Ç¥â¤Çºî¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤Í¡ª
5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPanorama¡Ù
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://king-cr.jp/sou_panorama/
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD + Blu-ray + ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯A
KICS-94248¡¿¡ï5,300¡Ê¡ï4,818¡ÜTax¡Ë
Blu-ray
(½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Î¤ß)
Music Video¼ýÏ¿¡ÊÉû²»À¼¡§Sou¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤¡Ë
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯A
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÈÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD + LIVE CD +¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
KICS-94249¡¿¡ï5,300¡Ê¡ï4,818¡ÜTax¡Ë
LIVE CD
(½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Î¤ß)
¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿
¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÈÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
CD
KICS-4248¡¿¡ï3,300¡Ê¡ï3,000¡ÜTax¡Ë
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯(ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß)
²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¡Ö¥à¡¼¥ó¥²¥¤¥¶¡¼¡×(ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§higma)
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÚÁ´12¶ÊÍ½Äê -¶¦ÄÌ³Ú¶Ê- ¼ýÏ¿¡Û
M1¡ÖPanorama¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§adomiori
M2¡ÖÀéÎ¤´ã¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥«¥·¥Þ(¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó)
M3¡ÖQ.E.D.¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§·ª»³Í¼Íþ¡¿¥Ö¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¿¹ÍªÌé
M4¡Ö²½¤±¤½¤¦¤Ê¥³¥³¥í¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Chinozo
M5¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§mekakushe¡¿ÊÔ¶Ê¡§¥Ï¥ä¥·¥³¥¦¥¹¥±¡Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¥¢¡¼¥È¡Ë
M6¡Ö¤¿¤À¡¢·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§À¥Ì¾ ¹Ò¡ÊSOVA¡Ë
M7¡Ö¤Ï¤ë¤Î¤¯¤â¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°ð¤à¤ê
M8¡Ö·¯¤Î±©¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§KBSNK(TEMPLIME)
M9¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤¸¤ó¡¿ÊÔ¶Ê¡§¤¸¤ó¡¢´ËÅÍ
M10¡Ö¥¹¥é¥¤¥È¥ê¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥µ¥µ¥Î¥Þ¥ê¥¤
M11¡Ö¥ì¥ê¡¼¥º¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Sou¡¿ÊÔ¶Ê¡§higma
M12¡ÖTerminal¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Sou¡¿ÊÔ¶Ê¡§higma¡¢Sou
¢¡Blu-ray¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
Music Video¼ýÏ¿(Éû²»À¼¡§Sou¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤)
¡¦¡Ö²½¤±¤½¤¦¤Ê¥³¥³¥í¡×
¡¦¡Ö¤¿¤À¡¢·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×
¡¦¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×
¡¦¡ÖTerminal¡×
¡¦¡ÖÀéÎ¤´ã¡×
¡¦¡ÖQ.E.D.¡×
¡¦¡Ö¥â¥Î¥í¡¼¥°¡×
¡¦¡Ö·¯¤Î±©¡×
¢¡LIVE CD¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
¥é¥¤¥Ö²»¸»8¶Ê¤ò¼ýÏ¿
Sou LIVE 2025¡Ö¿åÁÛ¥ì¥°¥ë¥¹¡×(2025/10/19)
¡¦¡Ö±¦¤Ë¶Ê¥¬¡¼¥ë¡×
¡¦¡ÖÆÈ¤ê¤ó¤Ü¥¨¥ó¥ô¥£¡¼¡×
¡¦¡Öµõ¶õÊ¢²È¤ÎÍ«Ýµ¡×
¡¦¡Ö²Æ¤¬½ª¤ï¤ëÉ÷¤Î²»¡×
¡¦¡Ö¿´Ðö¤·¡×
¡¦¡Ö¤¢¤ä¤È¤ê¡×
¡¦¡Ö¿·À¤³¦LIVE¡×
¡¦¡Ö¥¤¥Î¥³¥êÀèÀ¸¡×
¢¡¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È
¡ï16,700¡Ê¡ï15,182¡ÜTax¡Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Î3·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È
¼ê¾è¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡õSouÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
¢¨¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
https://kinkurido.jp/shop/g/gECB-1859/
▶³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://lnk.to/Sou-5thAL_Panorama
