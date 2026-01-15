shallm¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø⼈¤Ï⾒¤¿⽬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öchocolate¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¼«¤éºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëlia(Vo)¤Î¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èshallm¤¬1·î23Æü¡¢¥Æ¥ìÅì·ÏÎó ÌÚ¥É¥é24¡Ø⼈¤Ï⾒¤¿⽬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öchocolate¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡Öchocolate¡×¤Ï¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¤È¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´Å¤¯¤â¤Û¤í¶ì¤¤¥ß¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¥Ö¡¦¥¸¥§¡¼¡¦¥±¡¼¡¦¥¥¹¡¦¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¼ê³Ý¤±¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÝÜÃ«ÀÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø⼈¤Ï⾒¤¿⽬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢¡È¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¿È¤À¡ª¡É¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£Æü¾ï¤Ë°î¤ì¤ë¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼þ¤ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£
shallm¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¡¢Åìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ç¡ãshallm ONEMAN LIVE -No Sweetness Within-¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Öchocolate¡×¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢¡Öchocolate¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëshallm¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Ö°¦¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤ÏÛ£Ëæ¤Ç¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¶á¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤ó¤Êµ÷Î¥´¶¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±³¤Ï¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ì¤é¤Ê¤¤ÁªÂò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÕ¤¤¤Æ¡¢ÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢ËÜ²»¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤¢¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë´¶¾ð¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
2·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã-No Sweetness Within-¡ä¤Ç¤Ï¡¢
ºÕ¤«¤º¡¢ÍÏ¤«¤µ¤º¡¢°û¤ß¹þ¤Þ¤º¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î´¶¾ð¤À¤±¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò³Î¤«¤á¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¨¡shallm
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡¡
¢£¿·¶Ê¡Öchocolate¡×
2026Ç¯1·î23Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://shallm.lnk.to/chocolatePR
¢¨¥Æ¥ìÅì·ÏÎó ÌÚ¥É¥é24¡Ø⼈¤Ï⾒¤¿⽬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡¡
◾️¥Æ¥ìÅì·ÏÎó ÌÚ¥É¥é24¡Ø⼈¤Ï⾒¤¿⽬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2026Ç¯1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÌÚÍË ¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á25»þÊüÁ÷
BS¥Æ¥ìÅì¡§2026Ç¯1·î11Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË ¿¼Ìë24»þ¡Á24»þ30Ê¬ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û
¢þ³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÈU-NEXT¡É ¡ÈPrime Video¡É¤Ë¤Æ½ç¼¡¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
▶Prime Video¡§https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
¢¨ºîÉÊ¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹(Amazon¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ïamazon.co.jp/prime¤Ø)¡£
¢¨Amazon¡¢Prime VideoµÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.Ëô¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢þ¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
▶TVer¡§https://tver.jp/series/srmfaydfxy
▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/episode/00130915.html
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¡Ú½Ð±é¡Û
¿û⽣¿·¼ù¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢»þÇ¤Í¦µ¤¡¢º£ÀôÍ¤Í£¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢À¥¸ÍÄ«¹á
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
µÓËÜ¡§áÄÌÃ·¼ÂÀ¡¢ÀîºêÎ½¡¢À¶¿å¶©
´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜÂó(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢³ÑÅÄ¶³Ìï
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§tripleS ¡ç!¡Ö¥È¥¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§shallm¡Öchocolate¡×(¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯)
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜÂó(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢Àµ°æºÌ²Æ(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ) ¡¢º´¡¹ÌÚ¾¿(¥Æ¥ì¥Ñ¥Ã¥¯) ¡¢ÅìÅÄÍÛ²ð(¥Æ¥ì¥Ñ¥Ã¥¯)
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¥Æ¥ì¥Ñ¥Ã¥¯
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§Zoff¡¡À©ºî¶¨ÎÏ¡§ÀëÅÁ²ñµÄ
À½ºîÃøºî¡§¡Ö⼈¤Ï⾒¤¿⽬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/tx_hitomita
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tx_hitomita/
¡¦¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tx_hitomita
¡¡
◾️¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãMelody Line¡Á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤¦¤¿¡Á¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î18Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¿·½É¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á´£·²ñ¾ì
Shinjuku HEIST(Áí¹ç¼õÉÕ) / ¿·½Éclub SCIENCE/ / HOLIDAY SHINJUKU / LIVEHOUSE shinjuku SAMURAI / Shinjuku Marz / ¿·½ÉMarble / ¿·½ÉMotion
¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä \4,200¡¿³Ø³ä \3,500(ÊÌÅÓ1DrinkÂå\700)
¢¨shallm¤Ï18:20¡Á18:50 HOLIDAY SHINJUKU¤Ë½Ð±é
¡¡
¢£¡ãshallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~¡ä
2·î14Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä ¡ï6,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÀÊ¼ï¡§Á´¼«Í³
¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡shallm FC¥µ¥¤¥È¡Ösh/room¡×