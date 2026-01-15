¡È»³Ãæ»ÔÄ¹¤¬¿¦°÷¤é¤Ë¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¡É²£ÉÍ»Ô¤Î¸½Ìò´´Éô¤¬¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÈ¯¡¡»ÔÄ¹¤ÏÈÝÄê
²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤¬»Ô¤Î¿¦°÷¤é¤Ë¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤Î¸½Ìò´´Éô¤¬15Æü¡¢¼ÂÌ¾¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Îµ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¤Ç¡¢»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤ä»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡ÈÍÆ»Ñ¤ò¤ä¤æ¤¹¤ëÈ¯¸À¡É¤ä¡È¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ëË½¸À¡É¤Ê¤É¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¡¢¸¢Íø¤ä¿Í¸¢¤ò·Ú»ë¤·¤¿ÌäÂê¤¢¤ë¸ÀÆ°¤¬Â¿¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖTICAD¤òÍ¶Ã×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚÊ¢¤À¤¾¡×¤Ê¤É¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¡¡µ×ÊÝÅÄ½ß¿Í»öÉôÄ¹¡Öº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÆ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤ë¤È¤«¶²ÉÝ¿´¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤¹¡×²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢µ×ÊÝÅÄÉôÄ¹¤Ï½µ´©»ï¤Ç¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï11Æü¡¢¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿Ç§¼±¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£