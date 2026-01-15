¡Ú NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡Û±ÛÃ«¡¦¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡¡¡ÈKPOPÈÇ¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤Î½Ð±é¥¢¥Ô¡¼¥ë
ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¼ç±é¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡Ù¡Ê¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ë¤¬¡¢ºë¶Ì¡¦±ÛÃ«¡Ö¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Î¡ØBABYBOO¡Ù¡¢·àÃæ²Î¤Î¡ØWanderlust¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú NAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡Û±ÛÃ«¡¦¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡¡¡ÈKPOPÈÇ¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¡É¤Î½Ð±é¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥æ¥¦¥ä¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØDREAM STAGE¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤å«¤òÉÁ¤¯¡¢KPOPÈÇ¥¹¥Ýº¬¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹á¤È¾Ò²ð¡£
¥«¥¤¥»¥¤¤µ¤ó¤Ïà¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ØNAZE¡Ù¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤ë¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤À¤Ã¤¿¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØBABYBOO¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥È¤µ¤ó¤Ïà²Î»ì¤Ë¡Öå«¡×¡ÖÀ®Ä¹¡×¡ÖÀÄ½Õ¡×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÀâÌÀ¡£
¥É¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤ÏàMV¤â°ìÀ¸·üÌ¿»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªá¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
NAZE¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥¥à¥´¥ó¤µ¤ó¤Ïà¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆüËÜ¤Î³¤¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªá¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¥¢¥È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥¿¡¼¥ó¤µ¤ó¤âàÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤ëÆü¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥ó¥®¤µ¤ó¤ÏàËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªá¤È¸ì¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥æ¥¦¥ä¤µ¤ó¤¬à¤Ü¤¯¤Î²È¤Ï¡©á¤È²Ä°¦¤¯Í¶¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£¥æ¥ó¥®¤µ¤ó¤Ïà¹Ô¤¤¿¤¤¡ª°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªá¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û