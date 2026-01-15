Ãæ¹ñÅÅ¡¢ÃæÉôÅÅ¤ÎÇ³ÎÁ¤òÄ´Ã£¤Ø¡¡Åçº¬¸¶È¯2¹æµ¡¡¢¥×¥ë¥µ¡¼¥Þ¥ë¤Ç
¡¡Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï15Æü¡¢Åçº¬¸¶È¯2¹æµ¡¡Ê¾¾¹¾»Ô¡Ë¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ë¥µ¡¼¥Þ¥ëÈ¯ÅÅ¤ò½ä¤ê¡¢ÃæÉôÅÅÎÏÉÍ²¬¸¶È¯¡ÊÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¡Ë¤Ç»ÈÍÑÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥×¥ë¥È¥Ë¥¦¥à¡¦¥¦¥é¥óº®¹ç»À²½Êª¡ÊMOX¡ËÇ³ÎÁ60ÂÎ¤ÎÄ´Ã£¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¡¢Ä»¼è¤Î2¸©6»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«¤¤¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÅÅ¤ÏÇ³ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇ³ÎÁ²Ã¹©²ñ¼Ò¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î·èÄê¤Ç¡Ö¿·¤¿¤ËÀ½Â¤¤¹¤ë¤è¤ê¤âÁá´ü¤ÎÄ´Ã£¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸½ºßÃæ¹ñÅÅ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±ÎÌ¤ÎÌ¤²Ã¹©¤Î¥×¥ë¥È¥Ë¥¦¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÉôÅÅÂ¦¤È½êÍ¸¢¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£
¡¡Åçº¬¸©¤«¤é¤ÏÃæÉôÅÅ¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÁàºîÌäÂê¤ò·üÇ°¤¹¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£Ãæ¹ñÅÅ¤ÏÇ³ÎÁ²Ã¹©²ñ¼Ò¤«¤éÄ´Ã£¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¾ùÅÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£À½Â¤µÏ¿¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿³ºº¤òÄÌ¤¸¡ÖÇ³ÎÁ¤Î¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤ÇÃæ¹ñÅÅ¤Ï¥×¥ë¥µ¡¼¥Þ¥ëÈ¯ÅÅ¤ÎÁá´ü¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢³«»Ï»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤ËÃæ¹ñÅÅ¤Ï¡Ö¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£°ÂÁ´ºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£