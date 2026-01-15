¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¡¡Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¡¡¡ÈÃæÆ»ÀªÎÏ¡É¤ò·ë½¸¡Ä¸øÌÀ»Ù»ý¼Ô¡Ö¤³¤ì¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤À¤È»×¤¦¡×
Ç÷¤ë¿¿Åß¤Î¡È²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¡É¡£15Æü¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÇÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¡Ä¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡Ê²ò»¶¤Ï¡ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡È²ò»¶·à¡É¤ËÂÐ¤·¡Ä¡£
¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¡ÈÂçµÁ¡É¤Ê¤²ò»¶¤À¤È¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¡ÈÂçµÁ¡É¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò»¶¤Î¡ÖÂçµÁ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢15Æü¤Ë¶Ã¤¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤¬Ä¹Ç¯¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡£
Î¾ÅÞ¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ä¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¿·ÅÞ¤òºî¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¡£
¤·¤«¤·Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÆâÉô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä¡£
¡ÊÎ©·û¡¦¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤ÎX¤è¤ê¡Ë¡§
¡È¿ô¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤ÎÌî¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂçµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¡£
Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ
15Æü¸á¸å3»þº¢¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡£ËÁÆ¬¤Î¥«¥á¥é»£±Æ¤Î´Ö¡¢Î¾¼Ô¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç÷¤ëÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¹ç°Õ¤·¤¿¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤ÏÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤À¤Ã¤¿¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¿·ÅÞ¤òºî¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¸øÌÀÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂ¸Â³¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿·ÅÞ¤òÀßÎ©¤·(½°±¡Áª¤Ç¤Î)Åý°ìÌ¾Êí¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£
µ¼Ô¡§
ÁíÍý¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬Í¿ÅÞ´´Éô¤Ë¡¢¡ÈÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¡É¤Ç²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤«¤é°ìÌë¡£
19Æü¤Ë²ò»¶¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤¬¡Ö²ò»¶¤ÎÂçµÁ¡×¤Ë¤É¤¦¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¡£
¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¡§
¡ÊQ.²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÏ¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿³È½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¿·¤·¤¤Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÀ§Èó¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤òÆ²¡¹¤ÈÌä¤ª¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë°ìÈÖ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿ÂçµÁ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂçµÁ¤Ï¤¢¤ë¡É¤ÈÍ¿ÅÞÂ¦¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÈ¿È¯¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¤Ê¤¼¤³¤Î»þ´ü¤Î²ò»¶¤Ê¤Î¤«¡£
¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
º£²ó¤Î²ò»¶¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤òÊÎ¡Ê¤Ê¤¤¤¬¤·¡Ë¤í¤Ë¤·¤¿¡¢ÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤áÎ¾ÅÞ¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢ÊÝ¼é¤Ç¤â³×¿·¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡ÈÃæÆ»ÀªÎÏ¡É¤ò·ë½¸¤¹¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤À¤Ã¤¿¡£
Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
Í¦¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦À¯¼£¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÈÃæÆ»ÀªÎÏ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤À¤È¡£
¡Öº£¸å¤Î±¿¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤´°ÛµÄ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö°ÛµÄ¤Ê¡¼¤·¡ª¡×
ÅÞÆâ¤ÇÂÐ±þ¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡£
°ìÊý¤Î¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤â¡Ä¡£
¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¡ÈÃæÆ»ÀªÎÏ¡É¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤´Î»²ò¤òÄº¤¤¿¤¤¤È¡£
ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤ëÎ¾ÅÞ¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×¡£
¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤ë½°±¡Áª¤ÇÅý°ìÌ¾Êí¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»²±¡µÄ°÷¤ÈÃÏÊýµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î©·û¡¦¸øÌÀ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÞ¤Ë°ú¤Â³¤½êÂ°¤¹¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¡Ö¤³¤ì¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡×
»Ù»ý¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ò»Ù»ýÊìÂÎ¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¡£
1999Ç¯¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼«¼«¸øÏ¢Î©¡×¤«¤é2025Ç¯¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤Þ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¡Ä¡£
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¡§
2¤Ä¤Ç¿·¤·¤¤ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢ÎÏ¤Ï¡Ä¡£¤Ç¤â°ìËÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÀÎ¤Î¿·¿ÊÅÞ¤ß¤¿¤¯¡¢½¸¤Þ¤ì¤ÐÍ¿ÅÞ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤À¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¡§
¤¹¤´¤¯¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤é¤·¤µ¤òÂç¤¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±Â¦¤Ï¡È¿·ÅÞ¡É¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±¡¦¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¡§
·ãÀï¶è¡¢ÀÜÀï¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¢¤ë¤«¤Ê¡£ÃæÆ»¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢¤«¤Ê¤êº¸¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤Ê¤«¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡£
¡ÊÎ©·û¡¦¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤ÎX¤è¤ê¡Ë¡§
¡Ö¡È¿ô¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤ÎÌî¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂçµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¡£
Àï¸åºÇÃ»¤Î·èÀï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëº£²ó¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¡£¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¶á¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë