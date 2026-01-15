¡Ö´°Á´¤Ë¿Í¤ÇÁð¡×¿²¼¼¤ÇÌ²¤ë¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÄÁÛÄê°Ê¾å¤Î¡Ø¿Í´ÖÌ£¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¤Ë6Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡ÖÅº¤¤¿²¤·¤¿¤¤¡×
¿²¼¼¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¼Æ¸¤¤µ¤ó¡£²¿µ¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¿Í´ÖÌ£¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø´°Á´¤Ë¿Í¤ÇÁð¡Ù¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´°àú¤¹¤®¤ë¿²»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¤½¤Î¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç203Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6.9Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¡Ö´°Á´¤Ë¿Í¤ÇÁð¡×¿²¼¼¤ÇÌ²¤ë¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Û
¿²¼¼¤ÇÌ²¤ë¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@kuroshibaazuki¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡Ö¤¢¤º¤¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¿²»Ñ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¿²¼¼¤Ø²¿µ¤¤Ê¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ø´°Á´¤Ë¿Í¤ÇÁð¡Ù¤½¤¦¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¾å¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ä°¦¤¤¥«¥Ðー¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ëí¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤Ê¤¬¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¡£
¤¤Á¤ó¤È¸ª¤Þ¤ÇÌÓÉÛ¤òÈï¤ê¡¢²£¸þ¤¤Ç½Ï¿ç¤¹¤ë¤ª»Ñ¤Ï¡Ä´°Á´¤Ë¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾å¼ê¤Ë¿Í´ÖÍÑ¤Î¿²¶ñ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤·¤á¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Ëí¤Î»È¤¤Êý¡¢¤ªÉÛÃÄ¤ÎÈï¤êÊý¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÊú¤¤·¤áÊý¡Ä¡£¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´ÖÌ£¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂÎÄ´°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é»×¤ï¤º¾®»ù²ÊÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹Ç¯¿Í´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤È¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÖÅº¤¤¿²¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÎÉ¤·¼Æ¸¤»ÐËå¤ÎÆü¾ï¤¬Âç¿Íµ¤
¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸½ºß10ºÐ¤Î¹õ¼Æ¤Î½÷¤Î»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤¹¡Ö²Ö¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦1¤ÄÇ¯¾å¤Î¸ÕËã¼Æ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¡¢²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¤ÏÆü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼Æ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@kuroshibaazuki¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£