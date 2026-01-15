ÁÏ¶È145¼þÇ¯¤Î¥»¥¤¥³¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¥É¤¬Íø¤¤¤¿¹âµé´¶°î¤ì¤ë¼î¶Ì¤Î4ËÜ¤¬ÅÐ¾ì
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¥»¥¤¥³¡¼¡£14ºÐ¤Îº¢¤«¤é»þ·×½¤Á¶¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÉþÉô¶âÂÀÏº¤¬1881Ç¯¡¢21ºÐ¤Îº¢¤Ë¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ç³«¶È¤·¤¿¡ÖÉþÉô»þ·×Å¹¡×¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯·Þ¤¨¤¿ÁÏ¶È145¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¡ÖKS1969 ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¡Ê39Ëü6000±ß¡Ë¡¢¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¡Ê35Ëü2000±ß¡Ë¡¢¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥ì¥¶¡¼¥¸¥å¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º ¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥× àëàç¥À¥¤¥ä¥ë ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¡Ê26Ëü4000±ß¡Ë¡¢¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡ÖNexter GPS¥½¡¼¥é¡¼ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¡Ê37Ëü4000±ß¡Ë¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ò2·î6Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼ 17·¿¡×
º£²ó¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿³×¿·Åª¤Ê»þ·×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£»þ·×¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¡¦Àº¹©¼Ë¡Ê¤»¤¤¤³¤¦¤·¤ã¡Ë¤ÎÁÏÀ¤µ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥»¥¤¥³¡¼½é¤Î²ûÃæ»þ·×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¡¢1913Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¹ñ»º½é¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥í¡¼¥ì¥ë¡×¡¢1969Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿âÄ¾¥¯¥é¥Ã¥Á¤È¥³¥é¥à¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¼«Æ°´¬¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡Ö1969 ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¡¢Æ±Ç¯1969Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤Î¥¯¥ª¡¼¥Ä¼°ÏÓ»þ·×¡Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¾¢¤äµ»½Ñ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤âÀ®¸ù¤äË¤«¤µ¤Ê¤É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢ÏÓ¸µ¤Ç¾åÉÊ¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¡ÖKS1969 ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×
¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¤«¤é¤Ï1960Ç¯Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Çö·¿¥±¡¼¥¹¤ÈÃå¤±¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Â¿Îó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖKS1969¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖKS1969 ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÎÇäËÜ¿ô¤ÏÀ¤³¦¸ÂÄê800ËÜ¤Ç¡¢¤¦¤Á¹ñÆâ¤Ï300ËÜ¡£
±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥ì¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤ÏÀº¹©¼Ë¤ÎÀßÎ©Á°¤ËÉþÉô¶âÂÀÏº¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÍ¢Æþ²ûÃæ»þ·×¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤Ä¦¹ï¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢·¿ÂÇÊ¸ÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åÌÌ©¤ÊÊ¸ÍÍ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ä¿Ë¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¢¥¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×
¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥í¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¥»¥¤¥³¡¼¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÈSPEEDTIMER¡É¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÎÇäËÜ¿ô¤ÏÀ¤³¦¸ÂÄê700ËÜ¤Ç¡¢¤¦¤Á¹ñÆâ¤Ï150ËÜ¡£
¤³¤Á¤é¤â¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¥¥ó¥°¥»¥¤¥³¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Í¢Æþ²ûÃæ»þ·×¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤Ä¦¹ï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë·¿ÂÇÊ¸ÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¦¹ïºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ä¿Ë¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤¬¤ä¤µ¤·¤¯µ±¤¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¢¥¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥ì¥¶¡¼¥¸¥å¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º ¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥× àëàç¥À¥¤¥ä¥ë ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×
¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥ì¥¶¡¼¥¸¥å¤«¤é¤ÏÀº¹©¼Ë¤ÎÁÏÀ¤µ¤Ëºî¤é¤ì¤¿²ûÃæ»þ·×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º ¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥× àëàç¥À¥¤¥ä¥ë ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÎÇäËÜ¿ô¤ÏÀ¤³¦¸ÂÄê1450ËÜ¤Ç¡¢¤¦¤Á¹ñÆâ¤Ï400ËÜ¡£
¥Ù¥¼¥ë¤ÎÎ©ÂÎÅª¤ÊÁõ¾þ¤ä¶Ì¤Í¤®¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¤ê¤å¤¦¤º¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëàëàç¥À¥¤¥ä¥ë¤Ê¤É¡Ö¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò37mm¤Î¾®¤Ö¤ê¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÇºÆ¸½¡£¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï½ñÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥±¡¼¥¹¤ÎÀÜÂ³Éô¤Ë¤Ï¡¢¹ñ»º½é¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥í¡¼¥ì¥ë¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î²ÄÆ°¼°¹½Â¤¤Ë¤è¤ë°ú¤ÄÌ¤·¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¥¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡ÖNexter GPS¥½¡¼¥é¡¼ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×
¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¤«¤é¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥¯¥ª¡¼¥Ä¼°ÏÓ»þ·×¡Ö¥¯¥ª¡¼¥Ä¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡×¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°GPS¥½¡¼¥é¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Î¡ÖNEXTER¡Ê¥Í¥¯¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖNexter GPS¥½¡¼¥é¡¼ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈÎÇäËÜ¿ô¤ÏÀ¤³¦¸ÂÄê1450ËÜ¤Ç¡¢¤¦¤Á¹ñÆâ¤Ï600ËÜ¡£
¥µ¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¬¥é¥¹¥Ù¥¼¥ë¤ÎÉ½¼¨ÈÄ¤ä¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É³Æ½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥±¡¼¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¡£¥À¥¤¥ä¥ë³°¼þ¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥óÉ½¼¨¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¥»¥¤¥³¡¼ÁÏ¶È145¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö1¡×¡Ö4¡×¡Ö5¡×¤Î¿ô»ú¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ·¤Ó¿´¤â¡£
¥»¥¤¥³¡¼ÁÏ¶È145¼þÇ¯¤òÍ¥²í¤ËºÌ¤ë¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»þ·×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«Æ¨¤¹¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
