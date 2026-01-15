¡Ö°ÜÀÒÀè¤òÁª¤ó¤À¡×¹ë½£ÂåÉ½FW¤ÎÆüËÜ¹Ô¤¤¬·èÄêÅª¤«¡£WÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ¤¶¤¹27ºÐ¡¢ÂåÍý¿Í¤¬Ë¬ÆüÃæ¤ÈÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¯¥·¥Ë¡¦¥¤¥§¥ó¥®¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë½£¥á¥Ç¥£¥¢¡Ønews.com.au¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥§¥ó¥®¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ò¥É¡¦¥Ù¥ó¡¦¥«¥ë¥Õ¥¡¥é»á¤¬ÆüËÜ¤Ç°ÜÀÒ¼êÂ³¤¤Î¤¿¤áºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥§¥ó¥®¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ò´õË¾¤Î°ÜÀÒÀè¤ËÁª¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô´ü´Ö¤È¤·¤Æ£¶·î¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÃ»´ü½¸Ãæ³«ºÅ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³éË¾¤¹¤ë27ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥§¥ó¥®¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤òÂàÃÄ¸å¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É£±Éô¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ëµ±¤¤òÊü¤Æ¤º¡£¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é¤ï¤º¤«£²»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î·ã¸º¤¬ÂåÉ½¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
