¡Ö¸ø¼°È¯É½¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¡×¿À¸Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó£²Éô¥¯¥é¥Ö²ÃÆþ¤¬·èÄêÅª¤«¡ª¸½ÃÏ»æ¤¬ÊóÆ»¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÈÁª¼êÅÐÏ¿ÏÈ¤Î³ÎÊÝ¤¬·üÇ°ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍFWµÜÂåÂçÀ»¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯·è¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡24Ç¯¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿µÜÂå¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯£··î¤Ë¤Ï¡¢E-£±Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¼¡¤Ê¤ë¹Ô¤Àè¤Ï¤É¤³¤«¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØAtlantico Hoy¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜÂå¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó£²Éô¤Î¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¹Ô¤¤¬·èÄêÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤Î£±¤Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤È´ÉÍýÌÌ¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£FWµÜÂåÂçÀ»¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢Âç¶Ú¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°È¯É½¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤À¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¥ê¡¼¥°¤¬Áª¼ê¤Ë»ÙÊ§¤¨¤ëÇ¯ÊðÁí³Û¤Î¾å¸Â¤ò¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËÄê¤á¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¤ÈÁª¼êÅÐÏ¿ÏÈ¤Î³ÎÊÝ¤¬·üÇ°ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢MF¥¨¥É¥ï¥ë¥É¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ÎÂàÃÄ¤ÇÆ»¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡¦¥Ð¥í¥ó¥Ô¥¨¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ï¡¢º£½µ¿åÍËÆü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢25ºÐÆüËÜ¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÀï½ÑÅª¤ÊÉ¬Í×À¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ËÂ¿ÍÍÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï±¿Æ°ÎÌ¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹Æ°¤¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÏ¢·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Î¥×¥ì¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡È¥°¥é¥ó¡¦¥«¥Ê¥ê¥¢¡É¤Ë¡¢µÜÂå¤¬²Ã¤ï¤ëÆü¤Ï¶á¤½¤¦¤À¡£
