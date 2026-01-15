²Ö²¦¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡×¤«¤éÀè¹ÔÈþÍÆ±Õ¡Ö³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C1¡¿C2¡×¤òMy Kao Mall¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
²Ö²¦¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë¡¢¡ÖSOFINA¡Ê¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê¡Ë¡×¤«¤é¡ÈÈ©¤ÎÍßµá¡ÊSOFINA SYNC¡Ü¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤³ÑÁØ¾õÂÖ¡Ë¡É¤òÍý²ò¤·¡¢±þ¤¨¤Ä¤Å¤±¤ëÍßµá¥·¥ó¥¯¥íÈþÍÆ¤òÄó¾§¤¹¤ë¡¢¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡Ê¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Àè¹ÔÈþÍÆ±Õ¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü ³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C1¡×¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü ³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C2¡×¡Ê2ÉÊÌÜ¡Ë¤òMy Kao Mall¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖSOFINA¡×¤¬Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿³ÑÁØ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢²Ö²¦ÆÈ¼«¤ÎÈé»éRNA¸¦µæ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡Ê¼ÂºÝ¤Ë°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°äÅÁ»Ò²òÀÏ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«AI¤¬ÁÇÈ©²èÁü¤ò²òÀÏ¤·¤Æ2¤Ä¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×¡Ê¥â¡¼¥É¡Ë¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡×²òÀÏ¤òÍ»¹ç¡£¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ÈÈ©¤ÎÍßµá¡É¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë½Ð²ñ¤¤Â³¤±¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
1982Ç¯¤ËÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢³ÑÁØ¸¦µæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡ÖSOFINA¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é¡¢¡ÖSOFINA iP¡×¡ÖPrimavista¡×¡ÖALBLANC¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò1¤Ä¤Ë½¸ÀÑ¤·¤¿¿·À¸¡ÖSOFINA¡×¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢³ÑÁØ¸¦µæ¤È¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×²òÀÏ¸¦µæ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¡ÖSOFINA¡×¼¡À¤Âå¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡×¤ò¾å»Ô¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖSOFINA¡×¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²Ö²¦¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥·¥ã¡¼¥×¥È¥Ã¥×¡×»ö¶È¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖSOFINA¡×¤ò²½¾ÑÉÊ»ö¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤¹6¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤°ú¤Â³¤ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡ÖSOFINA¡×¤ÏÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢³ÑÁØ¸¦µæ¤òÃæ¿´¤ËÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ö²¦¤ÎÄ´ºº¡Ê2025Ç¯9·î ²Ö²¦Ä´¤Ù n¡á222¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÈ©¤Î²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÇ¯ÎðÌä¤ï¤º6³ä°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÈ©¾õÂÖ¤äÇº¤ß¤¬ÊÑ²½¤·¤¿Í×°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë°ìÊý¡¢¾¦ÉÊ¤ä¾ðÊó¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡È²½¾ÑÉÊÌÂ»Ò¡É¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²Ö²¦¤Ï¡¢Èé»éRNA²òÀÏ¸¦µæ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2¤Ä¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×¡Ê¥â¡¼¥É¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÁÇ´é¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²èÁü²òÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¥¿¥¤¥×¡Ê¥â¡¼¥É¡Ë¤òÂ¨»þ¤Ë¿äÄê¤Ç¤¤ë¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×²òÀÏµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡ÖSOFINA¡×¤Î³ÑÁØ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢¤³¤Î¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×²òÀÏ¤òÍ»¹ç¡£¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡ÈÈ©¤ÎÍßµá¡É¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡×¤«¤éÄó°Æ¤¹¤ë¡£
È©¾õÂÖ¤ÏÆü¡¹¡¢´Ä¶¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«AI¤Ë¤è¤ë²èÁü²òÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¤ÎÈ©¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
È©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥ÉC1¤Ï¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Èæ³ÓÅªÆß¤¯¡¢³ÑÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢´¥ÁçÅù¤Ë¤è¤ê¤´¤ï¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£C1¤ÎÈ©¤Ï¡¢¡Ö¸ü¤ß¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤´¤ï¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤³ÑÁØ¡×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¡¢¡Ö³ÑÁØ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯À°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¡£
È©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥ÉC2¤Ï¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Èæ³ÓÅª²á¾êµ¤Ì£¤Ç³ÑÁØ¤¬Çö¤¯¡¢´¥Áç¤Ê¤É¤Î³°Éô»É·ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£C2¤ÎÈ©¤Ï¡¢¡ÖÇö¤¯¤Æ¤â¡¢´¥Áç»É·ã¤ò¥Ð¥ê¥¢¤¹¤ë³ÑÁØ¡×¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¡¢¡Ö³ÑÁØ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá·¹¸þ¤ò¼¨¤¹¡£È©¾õÂÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ìó1¥õ·î¤Ë1²ó¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×²òÀÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¡ÖÈ©¤ÎÍßµá·¹¸þ¡×¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×²òÀÏ¤Ï¡¢1·î14Æü¤«¤é¡¢¡ÖSOFINA È©id¡×¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡ÖSOFINA È©id¡×¤ÏÌó80Ëü¿Í¤¬»È¤¦¡ÖSOFINA¡×¤ÎÈ©²òÀÏ¥Ä¡¼¥ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÁÇÈ©¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢RNA²òÀÏ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«AI¤¬ÁÇÈ©²èÁü¤ò²òÀÏ¤·¤ÆÊ¬Îà¤·¤¿È©¥¿¥¤¥×¡Ê¥â¡¼¥É¡Ë¤òÂ¨»þ¤Ë¿äÄê¡£30ÉÃ¤Û¤É¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¡£
¡ÖSOFINA SYNC¡Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ©¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ËÅ¬¤·¤¿¥±¥¢¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë½Ð²ñ¤¤Â³¤±¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü ³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁÇÈ©¤ò»£±Æ¤·¡¢ÆÈ¼«AI¤Ë¤è¤ë²èÁü²òÀÏ¤ÇÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢¡ÈÈ©¤ÎÍßµá¡É·¹¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ÖÀè¹ÔÈþÍÆ±Õ¡£
¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü ³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C1¡×¤ÏÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥ÉC1¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö½ÀÈ©¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼µ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ÑÁØ¤ò¤¦¤ë¤ª¤ï¤»¤Æ½À¤é¤«¤¯À°¤¨¡¢¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤¡Ê´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¤³¤È¡ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¡£
¡Ö¥½¥Õ¥£¡¼¥Ê ¥·¥ó¥¯¡Ü ³ÑÁØ¥·¥ó¥¯¥í¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼C2¡×¤ÏÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥ÉC2¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤ÈþÈ©¥Ð¥ê¥¢µ»½Ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÑÁØ¤ò¤¦¤ë¤ª¤ï¤»¡¢¿åÊ¬¤òÊú¤¨¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤â¡¢³ÑÁØ¤ò·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¡£
»ÈÍÑÊýË¡¤Ï¡¢ËèÆü¡¢Ä«¤ÈÌë¡¢Àö´é¸å¤Ë¥«¥×¥»¥ë1ÊñÊ¬¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤È¤ê¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¸å¤«¤é»È¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤Ê¤¸¤ß¤â¤è¤¯¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
1Êñ 0.6ml Ä«ÈÕ1²ó¡ß30Æü¡§60Êñ¡§7700±ß
Äê´üÊØ ½é²ó¡§3960±ß
Äê´ü2²óÌÜ°Ê¹ß¡§6930±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
