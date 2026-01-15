¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë»°¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÁÇºà¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¥±¡¼¥ëÀÄ½Á ¤¸¤ã¤Ð¤é¡õÆý»À¶Ý¥×¥é¥¹¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Ï¡¢1·î20Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¥±¡¼¥ëÀÄ½Á ¤¸¤ã¤Ð¤é¡õÆý»À¶Ý¥×¥é¥¹¡×¡Ê1È¢30ËÜÆþ¤ê¡Ë¤òÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±À½ÉÊ¤ÏÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¤ÎÀÄ½Á¤Ç¡¢1ÂÞÅö¤¿¤êÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡Ê¥±¡¼¥ëÀ¸ÍÕ¡Ë40gÊ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´õ¾¯¤Ê´»µÌÎà¡Ö¤¸¤ã¤Ð¤é¡×¡¢¤ªÊÆÍ³Íè¤Î¡Ö¿¢ÊªÀÆý»À¶Ý¡×¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀÄ½Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤«¤éËèÇ¯¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¹â¤¤±ÉÍÜ²Á¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥±¡¼¥ë¡×¤È¡¢ÏÂ²Î»³¸©ËÌ»³Â¼¸¶»º¤Ç¡Ö¸¸¤Î²Ì¼Â¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤ª´«¤á¤Î´»µÌÎà¡Ö¤¸¤ã¤Ð¤é¡×¡¢ÂÎ¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤ªÊÆÍ³Íè¤Î¡Ö¿¢ÊªÀÆý»À¶Ý¡×¤ò1ÊñÅö¤¿¤ê500²¯¸ÄÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥±¡¼¥ë¡×¤ÏÌîºÚ¤Î²¦ÍÍ¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜ¤ò´Þ¤àÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï1ÇÕ¤Ç1¿©Ê¬¤ÎÎÐ²«¿§ÌîºÚÎÌ¡Ê¥±¡¼¥ëÀ¸ÍÕ40g¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜ¤òÊä¤¤ÌîºÚÉÔÂ¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ½¤µ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²ÈÂ²Á´°÷¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤Î¤Û¤«¡¢µíÆý¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¹¥¤ß¤Î°û¤ßÊª¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï4100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
